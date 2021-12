L’arrivée d’OxygenOS 12 sur les OnePlus 9 et 9 Pro est une mauvaise nouvelle pour les amateurs de GCam | La technologie

Les OnePlus 9 et 9 Pro ne s’adapteront pas bien à la mise à jour vers OxygenOS 12, car les utilisateurs ne pourront pas utiliser l’appareil photo Google à son plein potentiel sur leurs téléphones.

Le chemin que prend OnePlus ne semble pas convaincre beaucoup d’utilisateurs. Et, est-ce que l’annonce récente où il a été dit qu’OyxgenOS commencerait à être basé sur ColorOS n’était pas du goût de beaucoup. Pas au détriment de la couche de personnalisation d’OPPO, mais plutôt parce qu’OxygenOS a été caractérisé comme une seule couche.

Les gens de OnePlus se sont assurés de répondre à toutes les questions sur cette mise à jour, mais il semble qu’au final, les changements ne soient pas pour le mieux. Bien que ColorOS soit une couche de personnalisation très soignée et avec des ajouts sans fin, OxygenOS est basé sur ce n’est pas la meilleure décision.

La dernière chose qui s’est produite est qu’en raison de la mise à jour OxygenOS 12 pour OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, la possibilité d’utiliser l’appareil photo Google a disparu. De nombreuses questions peuvent se poser sur la caméra Google, mais cette application est l’une des plus utilisées grâce au post-traitement.

Jusqu’à il y a quelques années, pour pouvoir l’utiliser, il fallait un accès root, cela a changé dans les dernières versions d’Android et juste en l’installant, il était possible de l’utiliser sans trop de problème. Désormais, avec l’arrivée d’OxygenOS 12, les utilisateurs disposant d’un OnePlus 9 ou 9 Pro ne pourront plus utiliser cet appareil photo sur leurs appareils mobiles.

Eh bien, ils ne pourront pas l’utiliser complètement. L’avis a sauté sur un canal Telegram dédié au partage des versions de l’appareil photo Google, dans l’avis, il est dit que OnePlus bloquerait l’accès de cet appareil photo aux capteurs auxiliaires; limitant ainsi le fonctionnement de la caméra.

Le problème n’est pas que cela n’affecte que l’appareil photo Google, d’après ce qu’ils disent, aucun appareil photo ne pourra accéder aux objectifs auxiliaires. Nous devrons attendre que OnePlus lance une réponse et c’est ça, malgré la qualité de ses caméras; les utilisateurs devraient être libres d’utiliser ce qu’ils veulent.