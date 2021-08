L’arrivée du Samsung Galaxy S21 FE est imminente et c’est tout ce que nous savons sur le nouveau terminal Fan Edition de Samsung | La technologie

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G a été divulgué à n’en plus finir, mais il n’a pas encore été publié. Son arrivée semble imminente et c’est tout ce que nous savons sur le nouvel appareil Fan Edition de la société sud-coréenne.

Samsung a un taux de lancement enviable. Il y a quelques semaines, il a présenté au monde toute la nouvelle génération d’appareils pliables, ainsi que des accessoires tels que des montres intelligentes et des écouteurs qui s’ajoutent à son catalogue déjà volumineux..

Les appareils en question étaient le Samsung Galaxy Z Fold 3 5G et le Galaxy Z Flip 3 5G, le premier est déjà passé entre nos mains et nous l’avons testé dans une analyse à la fois en vidéo et par écrit. C’est un appareil vraiment impressionnant et qui améliore la génération précédente.

Mais ce qui nous préoccupe aujourd’hui, ce ne sont pas les nouvelles montres pliantes ou Samsung, ce qui a retenu notre attention, c’est le supposé Samsung Galaxy S21 FE 5G. Ce terminal n’a pas encore été présenté, mais les rumeurs à son sujet se font de plus en plus pressantes.

N’importe qui pourrait penser qu’il n’y a plus de secrets avec cet appareil et, à vrai dire, ils auraient raison. Au cours des dernières semaines, même la supposée fiche technique avec laquelle cet appareil arriverait et qui serait dirigée par le Qualcomm Snapdragon 888 a été divulguée..

Samsung aurait choisi ce processeur et le combinerait avec 8 Go de RAM, en plus de proposer des options de stockage qui partent de 128 Go et atteignent 256 Go.B. Quant au panneau, il s’agirait d’un Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces avec une résolution Full HD +.

Le taux de rafraîchissement que le nouveau Samsung Galaxy S21 FE 5G monterait serait de 120Hz, il serait donc à la hauteur du haut de gamme du constructeur sud-coréen. Les caméras seraient une combinaison de trois capteurs arrière, deux de 12 mégapixels et un de 8 mégapixels.

Le capteur destiné à l’ego aurait 32 mégapixels, étant un appareil photo pour les selfies avec une résolution plus que suffisante. En outre, Les rumeurs suggèrent que le capteur principal de 12 mégapixels et le zoom de 8 mégapixels seraient dotés d’une stabilisation optique.

L’autonomie serait marquée par une batterie de 4 500 mAh qui serait compatible avec une charge rapide, même si celle-ci resterait à 25W. En outre, l’appareil, en principe, arriverait avec des joints étanches à l’eau et à la poussière que ses frères Galaxy S21, il serait donc IP67.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est imminent, toutes les fuites indiquent qu’il est plus que prêt à être lancé sur le marché. Nous devrons attendre que Samsung le rende officiel, en attendant il est temps de continuer avec les fuites.