L’arrogance antitrust d’Apple est “dangereuse et dommageable”

Un investisseur activiste de premier plan a déclaré que l’arrogance antitrust d’Apple est dangereuse d’un point de vue réglementaire et nuit à la réputation de l’entreprise.

Roger McNamee – qui a été décrit comme un conseiller important par Bill Gates et Mark Zuckerberg – dit que si Apple ne fait pas de compromis, il sera réglementé et n’aimera pas le résultat…

McNamee a écrit une lettre ouverte à Apple dans le magazine TIME. Il commence en énonçant le problème qu’il perçoit en trois paragraphes.

J’ai suivi Apple en tant qu’analyste et investisseur en valeurs mobilières depuis 1985, et j’ai admiré l’entreprise et ses valeurs pendant la majeure partie de cette période. Récemment, cependant, je suis devenu frustré qu’Apple ne semble pas reconnaître à quel point il est vulnérable dans un paysage politique en évolution.

Des reportages récents alléguant des mauvais traitements infligés à certains employés, des politiques internes en conflit avec la position ouverte sur la confidentialité de l’entreprise et des efforts pour empêcher l’adoption de lois d’État permettant la concurrence avec l’AppStore, ainsi qu’un procès très médiatisé lié aux politiques de l’AppStore ont terni la réputation d’Apple. Malgré cela, l’entreprise a pris une position vis-à-vis du Congrès et des régulateurs que ces derniers décrivent comme allant de l’arrogant à l’inflexible.

À moins qu’Apple ne repense son approche, les régulateurs n’auront probablement pas d’autre choix que de saper son avantage en matière de confidentialité et de sécurité. En tant que client, ça va me faire chier. En tant qu’activiste essayant de réformer l’industrie de la technologie, cela me laissera me demander ce qui aurait pu être.