L’arrogance ne doit pas remplacer la confiance chez McLaren, prévient Andreas Seidl

Andreas Seidl dit que McLaren doit s’assurer de trouver le bon équilibre entre confiance et arrogance.

L’équipe britannique connaît sa meilleure saison depuis longtemps cette année, se classant P3 au championnat des constructeurs avec une victoire grâce à Daniel Ricciardo, une pole position grâce à Lando Norris, et de multiples podiums à leur actif.

Ils n’ont pas connu un tel succès depuis le début des années 2010, et Seidl dit que les résultats donnent beaucoup de confiance à toute l’équipe.

Il dit qu’ils doivent s’assurer que cela ne se transforme pas en arrogance.

“Cela donne à l’équipe la confiance dont vous avez besoin pour continuer dans cette direction”, a déclaré le directeur de l’équipe.

« Surtout quand il s’agit de développement de la voiture, il s’agit de l’aspect opérationnel le week-end, il faut avoir un certain niveau de confiance au sein de l’équipe sans arrogance.

“C’est également très important, ne pas devenir arrogant, car vous avez besoin de cette confiance, en particulier dans des situations difficiles pour réussir en équipe.

« Dans le même temps, il est également important de ne pas se laisser emporter par les résultats que nous avons maintenant. Il est important de toujours avoir une image réaliste de la situation de l’équipe. Nous avons cette image réaliste, mais dans l’ensemble, je suis très satisfait de ce que nous pouvons faire pour le moment. »

Le but ultime de Seidl and co est de se battre régulièrement pour des victoires et des titres plutôt que d’être en tête du peloton du milieu de terrain.

Il dit que la façon dont cette année s’est déroulée prouve qu’ils se dirigent dans cette direction maintenant.

“Des résultats comme Monza ou la pole position sont avant tout une belle récompense pour tout le monde au sein de l’équipe, tout le travail acharné que tout le monde fait sur la piste et à la maison”, a-t-il déclaré.

“Ces émotions que vous ressentez en tant qu’équipe à partir de victoires comme Monza ou de pole positions, c’est ce qui vous fait avancer et vous permet également de faire un effort supplémentaire, ce qui est important si vous voulez combattre ces gars devant nous.

«Mais il est évidemment aussi très important d’obtenir ces résultats pour confirmer que nous allons dans la bonne direction. Cela montre simplement que par rapport à l’année dernière, nous avons encore fait un bon pas en avant avec les performances de la voiture, avec la façon dont nous travaillons en équipe, ce qui est important à voir en termes de résultats car cela vous permet de continuer en tant qu’équipe.

