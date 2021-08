Larry David aurait été surpris en train de crier dans un magasin général à une personnalité politique controversée

Larry David a eu une véritable interaction dans la vie qui pourrait être beaucoup plus triste que votre épisode typique de Curb Your Enthusiasm. Alors que David était lui-même, la cible de sa colère s’est éloignée en ayant l’air assez vaincue par le comédien de HBO.

Alan Dershowitz a rencontré David sur Martha’s Vineyard, où le professeur de droit de Harvard et associé de Jeffrey Epstein a été effectivement mis sur liste noire. La raison de son exil et de son mauvais traitement est le soutien de l’avocat à Donald Trump, bien qu’il ait fait face à de nombreuses autres accusations qui feraient frémir un peu n’importe qui.

Donc, les cris de Larry David contre Alan Dershowitz dans une épicerie de Martha’s Vineyard ont vraiment eu lieu et c’est glorieux. pic.twitter.com/fudvFjhuXR – raf (@rafaelshimunov) 19 août 2021

La rencontre de Dershowitz avec David sur le porche du magasin général Chilmark de Martha’s Vineyard a été écrite par un spectateur et confirmée plus tard par l’avocat. Selon le New York Post, l’échange écrit visait à la fois la mémoire et la capture parfaite des détails inconfortables.

Dershowitz : “Nous pouvons encore parler, Larry.” David : “Non. Non. On ne peut vraiment pas. Je t’ai vu. Je t’ai vu avec ton bras autour [former Trump Secretary of State Mike] Pompéo ! C’est dégoutant!” Dersh : « C’est mon ancien élève [at Harvard Law]. Je salue ainsi tous mes anciens élèves. Je ne peux pas saluer mes anciens élèves ?” David : “C’est dégoûtant. Toute votre enclave, c’est dégoûtant. Vous êtes dégoûtant !”

La rencontre devient plus pathétique à partir de là, avec Dershowitz montrant son “It’s The Constitution Stupid!” t-shirt et de partir dans une “vieille Volvo sale”. Selon le Post, Dershowitz a confirmé la rencontre et a noté qu’il était ami avec David dans les années qui ont précédé son soutien à Donald Trump.

Pour être juste, Larry David pourrait crier contre un mur et je le regarderais probablement encore. https://t.co/9MKmcNEYIV – Rachel Gilmore (@atRachelGilmore) 19 août 2021

Il a ajouté que David lui avait “hurlé” et “hurlé” comme décrit, avec Dershowitz ajoutant qu’il était “inquiet d’avoir un accident vasculaire cérébral”. « Pendant qu’il écrivait de mauvaises blagues, j’aidais à rétablir la paix au Moyen-Orient. Qu’a-t-il fait ? Dershowitz a déclaré au point de vente.

“Larry est un radical instinctif. Il tire sa politique d’Hollywood. Il ne lit pas beaucoup. Il ne pense pas beaucoup. C’est typique de ce qui se passe maintenant sur le Vineyard. Les gens ne se parlent pas. s’ils ne sont pas d’accord avec leur politique.”