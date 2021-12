Larry David explique pourquoi il déteste les vacances et révèle le rituel de Noël

Le Grinch n’a rien sur larry david, qui – vous n’allez pas le croire – pense que les vacances sont jolies, jolies, assez terribles.

L’acteur et écrivain de 74 ans, dont le personnage de Curb Your Enthusiasm rejette presque tout de manière hilarante et dont la précédente sitcom Seinfeld a mis en évidence la tradition laïque de Festivus « pour le reste d’entre nous », a transformé sa propre « diffusion des griefs » en un essai pour l’ancien rédacteur en chef de Vanity Fair charretier Graydonl’hebdomadaire numérique Air Mail, publié le samedi 18 décembre.

Dans l’article intitulé « Un Noël très Larry David », David a écrit qu’il était « effrayé par la perspective de rencontres sociales étroites avec ce qui semblait être des centaines de parents » le jour de Noël.

« Je suis une créature d’habitude et je ne peux tolérer rien qui me dérange de ma routine habituelle », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi je déteste toutes les vacances, mais aucune autant que Noël. »

David a dénoncé la musique des Fêtes, les films et tout ce qui concerne les cadeaux – « en pensant à eux, en les achetant (jamais sans ressentiment) et le tas d’ordures qui s’accumule en les ouvrant ». Il s’est également moqué du « barrage » de salutations de « Joyeux Noël » et de « Joyeuses vacances » qui, selon lui, « doit être rendu comme des ‘Je t’aime’ non désirés ».