Larry David : Que regarder si vous aimez le créateur de Seinfeld

Sans Larry David, nous n’aurions jamais été bénis par la révolution de la comédie qu’était Seinfeld, qu’il a co-créée avec la star Jerry Seinfeld en 1989. La sitcom de longue date et toujours emblématique de NBC était la façon dont il a présenté le monde à son implacable névroses cyniques, à travers le personnage de Jason Alexander, George Costanza, qui était vraiment une version exagérée de David lui-même, avant qu’il ne joue plus tard une version exagérée de lui-même dans Curb Your Enthusiasm.

Bien sûr, ce ne sont que les deux exemples les plus évidents de la façon dont il nous a fait rire au fil des ans, alors plongeons-nous plus profondément dans d’autres moments forts et plus obscurs qui ont vu le comédien, écrivain, producteur et acteur faire ses preuves. être « maître de son domaine », en commençant sans doute par sa plus grande création.