Larry Elder et son équipe dans Nasty Confrontation, œufs et coups de poing lancés

Larry Aîné n’a semblé gagner aucun électeur à Venise, en Californie, où un arrêt de campagne est devenu laid alors qu’une femme a essayé de le pousser, a lancé des coups de poing … et quelqu’un a même tiré avec un pistolet à plomb !!!

L’animateur de talk-show conservateur et chef républicain de l’élection de rappel du gouverneur de Californie – s’est rendu mardi dans la communauté de la plage pour faire face à la crise des sans-abri, mais a reçu un accueil très hostile d’au moins une femme portant un masque de gorille.

Casse : un œuf volant a raté de peu l’arrière de la tête du candidat au rappel @larryelder après avoir été jeté par un militant portant un masque de gorille à Venise. Une bagarre a éclaté et le candidat a été escorté dans un SUV. Voici le brut (jeu de mots)

CW: bombes f@SpecNews1SoCal pic.twitter.com/FeFx3wnuSD – Kate Cagle (@KateCagle) 8 septembre 2021 @KateCagle

La vidéo montre que la femme lance un œuf, manquant de peu l’arrière de la tête de Elder … puis l’un de ses membres du personnel lui est rapidement entré au visage. Elle ne recula pas et menaça bruyamment l’homme, avant de le tirer en arrière et de le frapper. Il n’a pas riposté, mais un autre homme est intervenu et a aboyé des menaces contre Elder et son équipe.

La méchante confrontation s’est poursuivie jusqu’à ce que la sécurité emmène le candidat dans un SUV en attente.

Des sources policières ont déclaré à TMZ … que quelqu’un dans la foule a tiré avec un pistolet à plomb – bien que ce ne soit pas sur vidéo – et a frappé un membre de l’équipe de Elder. On nous dit que les flics enquêtent, mais personne n’a encore été arrêté.

Larry reçoit beaucoup d’attention en tant que meilleur candidat républicain dans un domaine surpeuplé qui cherche à remplacer le gouverneur de Californie en place. Gavin Newsom, qui fait l’objet d’un rappel.

Mardi est la date limite pour voter, et il fait chaud dans la dernière ligne droite.

— Nous avons eu Elder lors de son prochain arrêt de campagne dans la vallée, et il a attribué l’incident de Venise à des gens en colère contre la façon dont Newsom a, ou non, géré la situation des sans-abri.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Nous lui avons également posé des questions sur l’éléphant dans la salle – même S’il gagne la semaine prochaine, il fera face à des élections générales en novembre 2022… alors, peut-il vraiment faire beaucoup avec une laisse si courte ? Sa réponse prouve qu’il est vraiment un politicien maintenant.

Publié à l’origine – 14h36 PT