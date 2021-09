Larry Elder : Les problèmes californiens n’ont pas de couleur, pas de fête

in

Le candidat au poste de gouverneur de Californie, Larry Elder, est apparu sur “Tucker Carlson Tonight” pour discuter des prochaines élections de rappel.

Lundi, Elder s’est entretenu avec Tucker Carlson sur sa campagne pour remplacer le gouverneur Gavin Newsom, qui est actuellement soutenu par divers politiciens démocrates clés.

“Fondamentalement, ce rappel a forcé Barack Obama, Kamala Harris, Nancy Pelosi, tous à endosser l’inexcusable”, a noté Carlson.

“C’est vrai,” acquiesça Elder. “Ils ont tous coupé des publicités pour lui, mais ils ne l’ont pas défendu contre le crime, comme vous l’avez montré. Ils ne l’ont pas défendu contre l’augmentation du coût de la vie. La Californie vient d’atteindre le prix moyen d’une maison à 800 000 $ , qui est au moins 150% au-dessus de la moyenne nationale. Ils ne l’ont pas défendu face à la montée du sans-abrisme. Ils ne l’ont pas défendu face au déclin des écoles publiques. “

Elder a également fait remarquer que les démocrates n’ont pas réussi à défendre les politiques de Newsom sur COVID qui ont grandement affecté les entreprises des minorités.

“Ils n’ont pas défendu la façon dont il a fermé l’État au point où un tiers de toutes les petites entreprises ont disparu pour toujours, beaucoup d’entre elles appartenant à des Noirs et des Brown et à des Américains d’origine asiatique que les gens de gauche comme Gavin Newsom prétendent s’en soucier », a déclaré Elder.

“Donc, ces politiciens qui coupent tous des publicités pour lui n’ont jamais prononcé les mots magiques suivants : Gavin Newsom a fait du bon travail pour le peuple californien”, a-t-il ajouté.

Elder a souligné son besoin de briser “l’emprise des démocrates” sur les électeurs minoritaires.

« Alors, pourquoi les parents noirs et bruns tirent continuellement leur levier pour le parti démocrate qui les empêche de quitter la voie numéro un pour échapper à la pauvreté, qui est de terminer le lycée, cela me dépasse. Je veux briser cette emprise que les démocrates ont sur Black. et les électeurs de Brown », a déclaré Elder.

Elder a également fustigé les médias pour avoir ignoré la récente affirmation de Rose McGowen selon laquelle l’épouse de Newsom, Jennifer Siebel Newsom, l’avait contactée six mois avant de porter des accusations d’agression sexuelle contre Harvey Weinstein.

“Tout ce que je sais, c’est que cela a été allégué contre moi, c’est tout ce dont ils parleraient maintenant jusqu’au jour de ma mort. Mais le Washington Post, le New York Times, complètement inconscient de cette histoire. C’est une histoire explosive si elle était faite contre moi », a déclaré Elder.

L’élection de rappel en Californie aura lieu le 14 septembre.