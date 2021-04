Larry Ellison a acheté un manoir de 80 millions de dollars à Palm Beach, en Floride – mais il ne quitte pas Hawaï

Lundi, le fondateur d’Oracle, Larry Ellison, a repoussé l’idée qu’il pourrait déménager en Floride après avoir acheté un manoir là-bas – réaffirmant son engagement envers l’île hawaïenne qu’il possède.

Ellison, l’une des personnes les plus riches du monde, a déclaré aux employés d’Oracle dans un e-mail consulté par Recode qu’il démolissait une maison de 80 millions de dollars et 15000 pieds carrés qu’il avait récemment achetée à Palm Beach. Ellison a déclaré que le rapport selon lequel il avait acheté la maison de luxe était «vrai», mais qu’il «démolissait la maison et ne déménageait pas en Floride».

«L’année dernière, j’ai quitté la Californie pour m’installer sur l’île de Lana’i et je suis devenu un résident de l’État d’Hawaï. J’adore ça ici et je n’ai pas l’intention de retourner en Floride, au Texas, en Californie … ou ailleurs. »

Ellison a communiqué de manière très proactive avec ses employés sur ses allées et venues pendant la pandémie. Le dirigeant d’Oracle a écrit pour la dernière fois à ses 135 000 employés en décembre pour leur dire qu’il avait déménagé à Lana’i, une île qu’il avait achetée presque toutes il y a plusieurs années.

Ellison a présenté pour eux plusieurs projets qu’il poursuit au nom de la population locale de Lana’i, qui semble fortement dépendante d’Ellison. Il construit une école maternelle et des logements sociaux sur l’île, a-t-il déclaré, tout en essayant de cultiver et d’exporter davantage de produits via sa société Sensei Farms.

«Mon plan est de continuer à vivre et à travailler sur Lana’i. La plupart de mon temps de travail sera consacré à Zoomer pour Oracle. Mais je prendrai également du temps pour les nombreux projets de développement communautaire passionnants ici sur Lana’i.

«Je ne veux rien rater», conclut-il.