Larry English a déclaré qu’Ahmaud Arbery n’avait pas dérangé la maison

Le propriétaire d’une propriété géorgienne, que les trois hommes accusés du meurtre Ahmaud Arbery a prétendu avoir défendu, a convenu lors d’une déposition qu’il était « normal » et « courant » que des visiteurs entrent et sortent de la maison en construction. Il a également déclaré que l’homme noir repéré dans ses images de surveillance, qui serait Arbery, n’avait en aucune façon endommagé ou perturbé sa propriété.

Larry English le témoignage, tiré d’une déposition de quatre heures déposée par les procureurs jeudi, sape le principal moyen de défense offert par les meurtriers accusés d’Arbery: le tireur Travis McMichael, son père Greg McMichael, et William « Roddie » Bryan, qui ont affirmé avoir agi par « devoir et responsabilité » envers les résidents de la communauté de Brunswick, en Géorgie.

Interrogé par le procureur adjoint Paul Camarillo, English a témoigné qu’il n’avait pas autorisé les McMichael à confronter qui que ce soit sur son site. Il connaissait à peine Bryan, seulement grâce aux vidéos, a-t-il ajouté.

Connu sous le nom de Satilla Shores, le chantier de construction qu’Arbery a visité le jour où il a été tué a attiré un certain nombre de visiteurs. English n’y a pas apposé de panneaux « No Trespassing » et n’a signalé aucun bien volé. Il a cependant déclaré s’être fait voler des effets personnels dans son bateau, qui était conservé sur le quai. Après cet incident, English a installé des images de surveillance sur le chantier de construction, et il a parlé aux procureurs de ces images lors d’une déposition le 24 septembre 2021.

Trop malade pour témoigner devant le tribunal, la déposition d’English a été présentée au jury, où Camarillo l’a interrogé sur ses appels au 911 rapportant ceux capturés dans les images.

« J’ai une maison en construction. Je l’ai au 220 Satilla Dr., Satilla Shores à Brunswick », a déclaré English à l’opérateur. « J’ai un intrus là-bas. C’est un, c’est un gars de couleur.

En vertu de la loi géorgienne sur les intrusions criminelles, l’entrée dans un « terrain ou des locaux » n’est illégale que si elle est effectuée dans un « but illégal » ou lorsqu’il y a un panneau « Interdiction d’intrusion ». Il n’y a aucune preuve que l’homme noir auquel l’anglais fait référence dans cet appel soit Arbery ou ait violé la loi de quelque manière que ce soit. Bien qu’English ait déclaré que l’homme « était en train de piller », English a précisé qu’il n’avait pas utilisé cette expression dans le sens de voler quoi que ce soit.

« Juste regarder autour de soi et vérifier les choses », a noté English.

English a déclaré à l’opérateur du 911 qu’il pensait que l’homme sur sa propriété était sous l’influence de drogues et d’alcool, bien qu’il ait admis lors de sa déposition qu’il n’avait aucune base pour le croire. Il a ajouté que les images avaient été prises la nuit et que l’enregistrement infrarouge de la caméra avait peut-être donné l’impression que l’homme chancelait.

« Vous avez dit qu’il avait l’air de ne rien faire de bon. Tu te souviens pourquoi tu as dit ça ? a demandé le procureur de district adjoint Camarillo.

« Non », a répondu l’anglais.

« Cette personne a-t-elle causé des dommages à la propriété ou a-t-elle dérangé quoi que ce soit que vous sachiez ? » insista le procureur.

L’anglais a de nouveau répondu par la négative.

Lorsque le procès a commencé la semaine dernière, le procureur de district adjoint Linda Dunikoski a présenté l’affaire au jury comme une affaire « d’hypothèses et de décisions concernant l’allée ». Les McMichaels et Bryan, selon les procureurs, ont rendu un jugement instantané après avoir vu un «homme noir courir dans la rue», menant au meurtre présumé d’Arbery le 23 février 2020. La vidéo du meurtre n’apparaîtrait que des mois plus tard, inspirant l’indignation nationale sur ce que sa famille a décrit comme un lynchage. Des poursuites fédérales et étatiques pour les meurtriers présumés d’Arbery ont suivi, et la famille d’Arbery a déposé une plainte fédérale accusant les autorités locales de s’être engagées dans une dissimulation dans les mois avant que les vidéos n’attirent l’attention nationale sur l’affaire.

Jusqu’à présent, le procès ne s’est concentré qu’indirectement sur des questions de race, lorsque les procureurs ont cité les déclarations des accusés et des témoins. Le jury majoritairement blanc comprend une personne de couleur après que les avocats de la défense aient utilisé des frappes péremptoires d’une manière. Timothée Walmsley trouvé sentait la «discrimination intentionnelle», mais il a déclaré que le précédent lui avait lié les mains pour ne pas pouvoir y remédier.

Avant la pause du déjeuner, l’enregistrement de l’interrogatoire de l’accusation en anglais s’est terminé et le contre-interrogatoire de la défense se déroulera devant le tribunal jeudi après-midi.

(Capture d’écran du réseau Law&Crime)

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]