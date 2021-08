Larry Harmon d’Helix coupable de blanchiment d’argent ⋆ Crypto nouveaux médias

Larry Dean Harmon, un homme de 38 ans originaire d’Akron, Ohio, a plaidé coupable à des accusations de blanchiment d’argent en crypto-monnaie après avoir dirigé pendant des années une plate-forme connue sous le nom d’Helix, une société de mixage de bitcoins darknet.

Larry Harmon devra rembourser pas mal d’argent

Harmon a plaidé coupable devant un tribunal fédéral. Dans le cadre de son plaidoyer, les régulateurs lui demandent de céder jusqu’à 4 400 unités de bitcoins au gouvernement de l’État, qui, selon les normes actuelles, valent plus de 200 millions de dollars. Harmon sera également tenu de renoncer à d’autres caches cryptographiques ainsi qu’à des actifs non répertoriés.

Dans le cadre de la condamnation, Harmon pourrait purger jusqu’à 20 ans derrière les barreaux. Il pourrait également être tenu de payer une amende de 500 000 $, être soumis à une libération de surveillance de trois ans ainsi qu’à des dédommagements.

Helix a fonctionné principalement entre les années 2014 et 2017. Les clients de la plate-forme darknet ont été autorisés à envoyer des bitcoins et d’autres crypto-monnaies à des sources sans s’identifier ni identifier les sources dans lesquelles ils ont obtenu leurs jetons.

Outre Helix, Harmon dirigeait également une société connue sous le nom de Grams, un moteur de recherche basé sur le darknet qui permettait aux clients de cacher leurs transactions aux forces de l’ordre. Helix a constamment annoncé Grams à ses utilisateurs.

Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division pénale du ministère de la Justice a expliqué dans un communiqué de presse :

En tenant Harmon responsable, le département a perturbé les pratiques illégales de blanchiment d’argent de ces entreprises criminelles dangereuses. Le ministère de la Justice, en collaboration avec nos partenaires chargés de l’application de la loi et de la réglementation, continuera à prendre des mesures d’application pour identifier et empêcher ceux qui utilisent des moyens illicites à des fins financières, ainsi que ceux qui utilisent le Darknet pour faciliter et masquer leur conduite criminelle.

On estime qu’Helix a déplacé jusqu’à 350 000 unités bitcoin sur une période de trois ans. Les transactions sont évaluées à plus de 300 millions de dollars à l’époque où elles ont eu lieu. Une grande partie du bitcoin provenait de divers marchés du darknet. Harmon a révélé qu’il travaillait avec ces sources du darknet – telles que Alpha Bay, Evolution et Cloud 9 – pour fournir des services de blanchiment d’argent aux particuliers.

Amende en octobre dernier

L’avocat américain par intérim Channing D. Phillips pour le district de Columbia a mentionné dans un communiqué :

Les marchés du darknet et les dealers qui y vendent des opioïdes et d’autres drogues illégales sont un fléau croissant. Ils peuvent essayer de cacher leur identité et de blanchir des millions de ventes derrière des technologies comme Helix, mais le département et ses partenaires chargés de l’application des lois mettront en lumière leurs activités, démantèleront l’infrastructure dont dépendent ces marchés criminels, poursuivront et condamneront les responsables.

Au moment de la rédaction, aucune date de procès n’a été fixée. En octobre dernier, Harmon a été condamné à une amende de 60 millions de dollars par le ministère de la Justice et le Trésor américain pour ne pas avoir respecté les lois américaines contre le blanchiment d’argent.

Mots clés: Mélange Bitcoin, Helix, Larry Harmon