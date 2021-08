Larry Hernández se bat contre le Covid et demande qu’ils prient pour lui – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le chanteur Larry Hernández et sa famille ont été infectés par le Covid-19, et bien que le pire pour ses proches soit déjà en train de se produire, pour lui la situation est différente, car sa santé s’est détériorée ces dernières heures, comme le rapporte son compte Instagram.

Larry a regretté que sa mère ait découvert qu’il était infecté par le coronavirus via les réseaux, il n’avait rien voulu dire pour ne pas l’inquiéter, pourtant il est déjà au courant, et maintenant l’interprète leur demande seulement de prier pour lui afin que il s’améliore.

“Je ne suis pas bien famille, je vous demande seulement de prier pour ma santé, je ne veux pas que vous me voyiez dans cette situation, c’est pourquoi je voulais la réserver, mais hier soir et toute la journée d’aujourd’hui a été très difficile, mes poumons sont mauvais. Je ne voulais pas inquiéter ma maîtresse, à cause de ce qu’on vient de se passer avec mon grand-père, mais malheureusement une page de potins l’a publié et je n’ai pas pu arrêter ça, je lui ai juste dit et vous pouvez imaginer comment elle va”, a-t-il écrit.

Larry a déclaré que depuis le 23 juillet, les infections échelonnées ont commencé dans sa famille, et bien que la plupart d’entre elles soient déjà mieux, il n’a pas eu la même chance.

“Ils vont tous bien et Dieu merci, mais je vais très mal, alors j’ai décidé de demander une prière pour ma famille et pour moi que je sois le pire.”

Dans ses états, il a également partagé une courte vidéo dans laquelle on observe qu’il est au lit avec une équipe médicale.

“Avec l’aide de vos prières et de Dieu Tout-Puissant, nous allons nous en sortir, je vous aime famille, à bientôt”, a-t-il déclaré.

La star américano-mexicaine a révélé que le premier à être infecté était son fils Sebastián, qui était suivi de sa femme Kenia et plus tard de ses filles Daleyza et Olivia, ainsi que de la femme qui travaille à la maison.

Le musicien, qui réside en Californie, est un interprète de musique régionale mexicaine et a participé à des programmes tels que le “reality show” “Larrymanía”, diffusé sur NBCUniversal.

La semaine dernière, il a annoncé qu’il revenait sur scène et qu’il allait donner des concerts au Texas et en Caroline du Sud.

