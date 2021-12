Larry Hogan contre Marilyn Mosby

Marilyn Mosby est la procureure de Baltimore qui, avec la maire de l’époque, Stephanie Rawlings-Blake, a sapé le moral de la police après la mort de Freddie Gray en 2015. Mosby l’a fait en poursuivant une demi-douzaine de policiers qui n’étaient pas coupables d’actes répréhensibles. Elle n’a réussi à condamner aucun d’entre eux.

L’incapacité de la ville à soutenir ses forces de police a entraîné une recrudescence des crimes violents dans les mois et les années qui ont suivi la mort de Gray. Nous avons écrit ici sur cette panne de l’application de la loi, par exemple.

Toutes ces années plus tard, Rawlings-Blake a disparu depuis longtemps en tant que maire. Cependant, Mosby, son partenaire dans la facilitation du crime, reste en poste. Elle fait cependant l’objet d’une enquête fédérale.

Pendant ce temps, les homicides, les vols de voiture, les voies de fait graves et les vols de banque et de dépanneur continuent tous d’augmenter. Environ la moitié des agressions aggravées et un tiers des vols dans tout l’État du Maryland se produisent dans la ville de Baltimore.

Il est évident que Mosby fait partie du problème – même le maire de Baltimore le reconnaît – et dimanche le gouverneur du Maryland Larry Hogan l’a dit. En réponse à une question sur la tentative de meurtre d’un policier de Baltimore qui est maintenant sous assistance respiratoire, Hogan a déclaré :

Nous avons un procureur à Baltimore City qui refuse de poursuivre les criminels violents, et c’est à la racine du problème.

Mosby a riposté avec la carte de course. Elle a accusé Hogan de « siffler de chien incessant » et l’a qualifié de « privilégié et habilité ». Elle a suggéré, comme le fait le Washington Post dans cet article biaisé, que Hogan se positionne en prévision d’une éventuelle course présidentielle. (Hogan ne peut plus briguer le poste de gouverneur en raison de la limitation des mandats.) Et elle s’est plainte que Hogan ne la rencontrerait pas.

Elle a raison sur le dernier point. Hogan a déclaré que, bien qu’il ait rencontré d’autres dirigeants de Baltimore, Mosby « ne devrait même pas prendre la peine » de demander une réunion. Il a ajouté: « Je n’ai aucun intérêt à la rencontrer pendant qu’elle fait l’objet d’une enquête fédérale. »

Hogan a collaboré avec le nouveau maire de Baltimore, Brandon Scott, qui est afro-américain. En mai, Scott a demandé à ce que la police d’État revienne dans la ville. Hogan a accepté. Il accélère également et étend le programme de subventions de sécurité des quartiers de 10 millions de dollars de l’État pour inclure les lieux de culte et les communautés vulnérables.

Quant à l’angle racial, les allégations de Mosby sont risibles. Si Hogan a un avenir politique, ce dont je doute, il ne dépend pas des votes des racistes. Le rapport du Post, bien que sympathique à Mosby, reconnaît que les aspirations nationales de Hogan dépendent du fait qu’il soit considéré comme « bipartite » et rassembleur. Les seuls chiens qui détectent, ou prétendent détecter, un sifflement raciste dans la querelle de Hogan avec Mosby sont Mosby et ses sympathisants.

Mosby s’est également opposé, avec raison, à l’affirmation de Hogan selon laquelle elle ne poursuivra pas les crimes violents. Mosby, bien sûr, poursuit les crimes violents. À la fin du mois d’août de cette année, son bureau avait obtenu près de 400 verdicts de culpabilité dans des affaires de crime, dont sept pour des homicides et 59 pour des crimes liés à la violence armée.

Selon Mosby :

Ces données envoient un message clair que nous ne tolérerons aucune activité criminelle et mes procureurs continueront de se battre sans relâche pour rendre justice aux victimes, aux témoins et à leurs familles dans notre quête quotidienne pour créer un Baltimore plus sûr et plus sain.

Cependant, les experts ont noté ce qui manquait dans les données de Mosby – le nombre de cas qui ont été abandonnés cette année ainsi que le nombre de cas dans lesquels les charges ont été réduites.

L’année dernière, Mosby s’est vanté d’un taux de condamnation pour crime de 95 % et d’un taux de condamnation de 85 % pour homicide. Cependant, ces chiffres n’incluent pas les cas que son bureau a abandonnés.

Cet ensemble de données publiées par le bureau de Mosby en 2020 montre une diminution significative des affaires de crimes violents portées au cours de la période 2010-2019 – ceci malgré la flambée des crimes violents au cours de ces années.

Nous savons également que Mosby ne poursuit pas les crimes non violents, y compris la possession de drogue, et qu’elle s’oppose aux peines minimales obligatoires. En annonçant sa politique consistant à ne poursuivre que les crimes violents, Mosby a déclaré que « l’ère des procureurs ‘durs contre les crimes’ est révolue à Baltimore.

En fait, c’est terminé depuis au moins 2015, lorsque Mosby a pris ses fonctions.

C’était dur pour les procureurs de la criminalité, les peines minimales obligatoires et les services de police aux «fenêtres brisées» qui ont inversé la vague de criminalité des années 1970 et 1980. Hogan a raison d’être dégoûté par Mosby pour avoir rejeté cette formule à succès.

Les griefs de Hogan contre Mosby ne concernent pas les sifflets de chien, les privilèges ou les droits. Ils concernent la sécurité publique et l’échec délibéré de Baltimore à le protéger de manière adéquate depuis la mort de Freddie Gray.