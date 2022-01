Larry Kudlow: Biden peut remercier la répression des allocations de chômage de l’État rouge pour les « plus » du rapport sur l’emploi

Larry Kudlow, ancien conseiller économique de l’ancien président Donald Trump, a partagé ses réactions vendredi soir au rapport du gouvernement fédéral sur l’emploi pour décembre, qui a été publié plus tôt dans la journée.

Lors d’une apparition sur « The Ingraham Angle », Kudlow a convenu avec l’animatrice Laura Ingraham que le président Biden a largement bénéficié des mesures prises dans les États rouges dirigés par les républicains pour maintenir l’économie sur la bonne voie alors que la pandémie de coronavirus se poursuit.

Biden a donné sa propre version des données, soulignant une baisse du chômage au lieu du fait que les nouvelles embauches étaient bien en deçà des attentes.

Kudlow a également émis un avertissement pour le proche avenir, affirmant qu’une augmentation des dépenses des démocrates pourrait retarder une reprise économique complète jusqu’à plusieurs années.

LES EMBAUCHES AUX ÉTATS-UNIS REFROIDISSENT EN DÉCEMBRE ALORS QUE L’ÉCONOMIE NE CRÉE QUE 199 000 NOUVEAUX EMPLOIS

LARRY KUDLOW : Ces États rouges ont mis fin aux allocations de chômage excessivement généreuses, trois ou quatre mois plus tôt, avant le gouvernement fédéral – et beaucoup plus de personnes sont retournées au travail à cause de cela.

Je pense donc que vous avancez un bon argument selon lequel une grande partie des avantages du rapport sur l’emploi d’aujourd’hui proviennent de ces états très rouges.

Mais vous savez, [Biden’s] contribution ici, pour ce paquet de 2 000 milliards de dollars l’hiver dernier, qui [former Treasury Secretary] Larry Summers, démocrate et autres démocrates – et je suis d’accord, [former Trump adviser] Kevin Hassett et moi sommes d’accord – c’est ce qui a déclenché cette inflation massive.

Et Joe Biden s’accroche à ce paquet de 5 000 milliards de dollars, dont je pense que nous allons tuer la facture. Donc, s’il est laissé à lui-même, Biden sera un désastre.

Mais nous avons un problème, Laura. Tu sais pourquoi? Les taux d’intérêt vont augmenter, la Réserve fédérale va devoir changer de politique pour une monnaie beaucoup plus stricte. Cela va nuire à l’économie.

Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas un atterrissage en douceur – et ça va probablement frapper ’23 et ’24. Je le pense vraiment – ’23 et ’24.

