Larry Kudlow se souvient avoir pris beaucoup de drogues dans les années 1990

hôte du réseau d’affaires Fox et Larry Kudlow rejoint l’équipage hétéroclite de Gutfeld ! mercredi et a rappelé l’époque où il « est devenu littéralement fou » au milieu des années 1990.

Au cours d’une discussion pour savoir si les hommes ou les femmes sont plus émotifs, l’hôte Greg Gutfeld a demandé Kudlow : « Larry, d’après votre expérience, qui est le plus émotif : vous ou votre femme ?

« Oh sans aucun doute, je le suis », a répondu Kudlow.

« Vraiment? » a déclaré Gutfeld, qui a semblé surpris de la réponse.

« Je veux dire, il y a un peu plus de 25 ans, je suis devenu littéralement fou », se souvient Kudlow avec un sourire, faisant allusion à ses problèmes de toxicomanie dans les années 1990. « Juste hors des charts. Et elle était très calme et m’a instruit et a montré le chemin pour sortir.

« C’était à l’époque où ils avaient de bonnes drogues à l’époque », a déclaré Gutfeld.

« Ouais, eh bien, j’en ai échantillonné quelques-uns », a déclaré Kudlow en riant, attirant les yuks de Gutfeld et des panélistes.

« Pas vraiment quelques-uns », a déclaré Gutfeld.

« Les hommes sont très sensibles », a déclaré Kudlow, qui plus tôt dans l’émission avait défendu les milliardaires. « Nous sommes très sensibles, en particulier les hommes milliardaires. »

Au milieu des années 1990, Kudlow a quitté son emploi chez Bear Stearns et est entré dans un programme en 12 étapes afin de lutter contre sa dépendance à la cocaïne et à l’alcool. «Je suis allé en cure de désintoxication», a-t-il expliqué au New York Times en 1994. «J’avais un problème d’alcoolisme et de toxicomanie qui devait être pris en charge.»

Kudlow a occupé des postes importants dans deux administrations républicaines. Au cours des années 1980, il a servi dans celui de Ronald Reagan Bureau de la gestion et du budget. Il a également été directeur du Conseil économique national sous Donald Trump.

Kudlow, qui est juif, s’est converti au catholicisme dans les années 1990. « L’une des choses qui m’a attiré, c’est que j’aime vraiment les traditions, leur formalité », a-t-il déclaré à Crisis Magazine, une publication catholique en 2000. « Il me semble qu’au début, l’Église avait beaucoup de rituels, et j’aime ça. Cela m’a énormément plu. »

