Larry Nance devient brutalement honnête à propos du commerce des blazers

Larry Nance Jr. a été échangé aux Portland Trail Blazers cette semaine dans le cadre d’un accord à trois qui a envoyé Lauri Markkanen aux Cleveland Cavaliers et Derrick Jones Jr. aux Chicago Bulls.

Les Bulls ont également reçu un premier tour protégé de Portland un futur second tour de Cleveland.

Nance est un joueur qui travaille dur qui pourrait immédiatement être connecté à la rotation des Blazers, mais il n’est pas non plus le genre d’ajout qui aimera rendre Damian Lillard moins contrarié par l’agence libre « ratée » de son équipe jusqu’à cela. point.

Après la publication des détails de l’échange, Nance est devenu brutalement honnête à propos de tout ce qui s’était passé.

“Ce commerce était absolument une collaboration”, a-t-il déclaré, via Cleveland.com. “J’avais exprimé mon désir de gagner maintenant à Koby et au front office si nous pouvions trouver un accord qui aiderait tout le monde, et ils l’ont certainement fait.

« Aller à Portland est quelque chose qui me passionne énormément. C’est une équipe qui a vu les plus grandes étapes et qui a faim d’en savoir plus, et je suis ravi qu’ils croient que je peux les aider à monter plus haut. Je suis très prêt à saisir cette opportunité et je dois remercier les Cavs de m’y avoir préparé.

Nance est excellent sur le verre, un défenseur polyvalent, et peut collecter quelques restes offensivement. Il aidera certainement un groupe des Blazers qui s’est classé 29e de la NBA la saison dernière en termes de classement défensif. Cela dit, à quel point fera-t-il vraiment la différence ? Cela reste à voir.

Lillard a clairement indiqué le type de joueurs qu’il souhaitait que le front office acquière le plus tôt possible. Nance fait-elle l’affaire ? Le temps nous le dira.

