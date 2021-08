Larry Nance Jr, le dernier-né des Blazers pour motiver Damian Lillard

Portland Trail Blazers obtenu ce vendredi la signature de Larry Nance Jr dans un accord à trois avec les Chicago Bulls (qui ont pris Derrick Jones Jr, un 1er et un 2e tour du repêchage) et les Cleveland Cavaliers (qui ont pris Lauri Markkanen).

L’incorporation des Blazers a pour objectif de continuer à renforcer leur équipe pour se battre pour le championnat. Le joueur américain devrait faire partie d’un quintette de départ qui est à nouveau passionnant dans l’Oregon :

Damian Lillard CJ McCollum Norman Powell Larry Nance Jr Jusuf Nurkic

Sources ESPN: Cleveland acquiert Lauri Markkanen de Chicago en signe à trois voies et échange avec Portland. Les taureaux obtiennent Derrick Jones Jr., la loterie de POR a protégé le futur 1er et le futur deuxième tour des Cavs. BY obtient Larry Nance Jr. https://t.co/CgN3mhaLHY

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 août 2021