Larry Nance Jr., l’homme qui peut changer les Blazers

Portland Trail Blazers c’était l’an dernier la deuxième meilleure équipe offensive de la ligue et la 29e pire (avant-dernière) en défense. De toute évidence, le domaine d’amélioration pour Chauncey Billups à l’approche de la saison 2021/22 est très clair. À cette fin, la direction de l’Oregon a pris un certain nombre de mesures intéressantes.

Rien au niveau radical pour ajouter une autre étoile à accompagner Damien Lillard, mais au moins pour s’améliorer. L’incorporation de Larry Nance Jr. c’est sans doute le plus intéressant. C’est un joueur qui est sûr d’avoir un grand impact sur le jeu des Blazers en raison de sa polyvalence défensive et de sa capacité à passer. Les Blazers ont perdu en puissance offensive (Melo par exemple), mais ils ont incontestablement gagné en puissance, ce dont ils avaient le plus besoin.

Le voici, Larry Nance Jr en Jersey do Blazers :

“ce 11 a l’air sympa” – pic.twitter.com/8vTylDaxrB – Fefo Blazers – (@FefoBlazers) 27 septembre 2021

L’impact de Nance

Comme le commente Grant Hughes dans Bleacher Report’s, Nance est le seul grand joueur de la NBA actuelle à avoir en moyenne dans sa carrière un pourcentage de interceptions supérieur à 2,5 et de passes décisives supérieur à 11. Cela a été commenté à son sujet par l’analyste de . John Hollinger :

“Il peut faire une excellente paire offensive avec Lillard en particulier, car c’est un excellent passeur qui excelle dans les feintes et les passes courtes, ce que font régulièrement des stars comme Lillard.”

Dan Devine de The Ringer a parlé de Nance comme ceci :

« Nance est un passeur astucieux, distribuant des passes décisives à un peu plus de 15 % des paniers de ses coéquipiers au cours de cette période de trois saisons; seules une douzaine de majors ont affiché un taux de fréquentation plus élevé dans ce tronçon. C’est un déplaceur de balle avec un bon toucher et une bonne vision, capable de trouver des tireurs de transition, de faire des pas hauts et bas vers la peinture, d’alimenter le poteau, de fonctionner comme un centre de transfert de dribble à partir des coudes et d’agir comme une option de valve. rouler sur le jeu d’écran “.