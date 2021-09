Larry Ramos, le partenaire de Ninel Conde, s’évade avant d’entrer en prison – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

Aujourd’hui, les autorités de Miami, aux États-Unis, et le FBI ont confirmé que Larry Ramos, partenaire de Ninel Condé, s’est enfuie après avoir appris qu’elle quitterait la résidence surveillée pour aller en prison.

Vers 11h, le colombien Ramos couper la manille électronique avec des ciseaux avec GPS et s’est échappé de son appartement dans ladite ville américaine.

Actrice et chanteuse Ninel Condé elle a entendu l’alarme et quand elle est venue le voir, il était parti. Pendant ce temps, le FBI a mis dix minutes pour arriver.

Larry Ramos a été arrêté le 20 avril et reconnu coupable de différentes arnaques au Mexique et aux États-Unis et aurait arnaqué au moins 200 personnes.

Si Ramos s’est échappé par les eaux internationales, il y a une loi qui navire lama sous pavillon, dans lequel toute personne qui la voit a l’obligation de la localiser aux autorités.

Ninel Condé était-il complice ?

Le journaliste Chamonic a parlé au nom de De Primera Mano et a déclaré que Ninel Conde il ne savait pas ce que son partenaire prévoyait.

La « bombasse tueuse » a entendu un bruit très fort, comme une alarme incendie, et en cherchant Larry, elle n’a trouvé que la manille qui gisait sur le sol, une situation qui l’a rendue hystérique. il a peur Qu’ils vont lui reprocher de l’avoir aidé à s’échapper.

Même pendant les accusations de fraude, Ramos a souligné que Ninel était son partenaire et qu’elle faisait partie des destinées de l’argent.

Larry Ramos pourrait passer 20 à 35 ans en prison.

