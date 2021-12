Larry Sellers, ‘Dr. La star de Quinn Medicine Woman, décédée à 72 ans

Larry Sellers, mieux connu pour avoir joué à Cloud Dancing sur le western CBS Dr. Quinn, Medicine Woman, est décédé le 9 décembre à l’âge de 72 ans. La cause de son décès n’a pas encore été révélée. Il laisse dans le deuil sa femme Susie Duff.

Sellers est né le 2 octobre 1949 et était d’origine Osage, Cherokee et Lakota. L’acteur a été nominé pour un Emmy pour son travail sur Dr. Quinn, Medicine Woman, et a également été consultant amérindien de la série. Il est également apparu dans Wayne’s World 2 en tant qu’esprit « Naked Indian ». Les autres crédits d’acteur des vendeurs incluent The Sopranos; Beverly Hills, 90210; et Walker, Texas Ranger.

Son Dr Quinn, co-vedette de Medicine Woman, Jane Seymour, a posté sur Instagram en l’honneur de son décès. Seymour a partagé une photo d’elle aux côtés de Sellers et de leur co-vedette Joe Lando sur le tournage de Dr. Quinn.

« Larry Sellers était vraiment le cœur et l’esprit du Dr Quinn. Sa présence était magique, mystique et spirituelle », a écrit Seymour. « Je me sens tellement chanceux d’avoir passé toutes ces merveilleuses années ensemble. Il nous manquera tous. Mon cœur va à la famille et aux amis de Larry, que sa mémoire soit une bénédiction pour nous tous. »