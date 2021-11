Lars Frederiksen de Rancid sort le clip de ‘Skunx’ de l’ep solo ‘To Victory’

Lars Frederiksen du groupe punk légendaire RANCE sortira un nouvel EP solo, « A la victoire », le 19 novembre. L’officiel Sam Benavidez-réalisé le clip du nouveau single de l’EP, « Skunx », peut être vu ci-dessous.

« A la victoire » est le premier effort à être publié uniquement sous le Lars Frederiksen bannière. Il a précédemment publié deux albums avec LARS FREDERIKSEN ET LES BÂTARDS: 2001 « Lars Frederiksen et les bâtards » et 2004 « Viking ».

Cette aventure solo pour Frederiksen a commencé le 7 mars 2020 lorsqu’il a vendu le club historique d’Oakland Eli’s Mile High Club. Frederiksen effectué un Billy Bragg-esque ensemble. Les fans chanceux qui ont assisté au spectacle – qui était censé être le premier d’une longue série, y compris une apparition aux côtés DROPKICK MURPHYS le jour de la Saint-Patrick à Boston – ne savaient pas qu’ils seraient les seuls à assister à cette performance incroyable pendant un certain temps. Le concert surréaliste a été chéri par les quelques chanceux qui ont pu le voir, et a donné Lars encore plus de confiance et de validation pour poursuivre cette aventure. Frederiksen s’est rendu en studio pour enregistrer ces pistes dans la veine de sa performance en direct – simple, brute, chargée d’émotion et puissante.

« Tant de choses se sont passées dans ma vie à partir de 2018 et sont en train de se terminer ici actuellement en 2021 », remarque Frederiksen. « Toute cette période, en particulier pendant le décès de ma mère, a été un excellent point de réflexion pour moi et un moment pour plonger plus profondément que je ne l’ai jamais été dans mes racines païennes. »

L’album contient six pistes, avec un mélange de reprises et de chansons de ses autres groupes – chaque chanson ayant une signification personnelle pour Frederiksen, et chacun une performance exceptionnelle à part entière.

Avec deux autres vidéos en préparation et une tournée prévue pour 2022, ce n’est que le début d’une nouvelle aventure pour Frederiksen.

« Il y en aura d’autres à venir parce que je n’ai pas encore fini. Je ne pense pas que je le serai jamais », dit-il. « Tant que j’ai du souffle, j’utiliserai ma voix sans m’excuser. »

« A la victoire » liste des pistes :

01. Dieu et les armes (LES VIEILLES CASUALS FERMES)



02. Armée de zombies (LARS FREDERIKSEN & LES BÂTARDS)



03. Demain les filles (couverture UK SUBS)



04. Mère patrie (LES VIEILLES CASUALS FERMES)



05. En rentrant à la maison (couverture de KISS)



06. Skunx (LARS FREDERIKSEN & LES BÂTARDS)



