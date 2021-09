Lars Ulrich de Metallica annonce un spécial “New Wave Of British Heavy Metal” sur “Mandatory Metallica” de Sirius Xm

METALLIQUE le batteur Lars Ulrich a monté un spécial sur la New Wave Of British Heavy Metal pour Metallica obligatoire, un nouvel engagement limité SiriusXM chaîne de radio avec de la musique et du contenu organisé par le groupe. Lancée il y a un peu plus de deux semaines, cette nouvelle chaîne d’artistes coïncide avec le 30e anniversaire de la sortie de METALLIQUEle cinquième album éponyme de , communément appelé The Black Album.

Ulrich a annoncé son spécial New Wave Of British Heavy Metal dans un Instagram vidéo mercredi (15 septembre). Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “On m’a demandé si je ferais un spécial New Wave Of British Heavy Metal pour la chaîne, et, bien sûr, cela m’a pris une seconde pour dire oui. Alors j’ai mis un petit truc avec certains de mes préférés Chansons de la nouvelle vague de heavy metal britannique.

“Comme certains d’entre vous le savent, la New Wave Of British Heavy Metal est en quelque sorte la raison, ou la raison principale, qu’il existe un METALLIQUE. J’étais complètement immergé et obsédé par cette vague ’79, ’80, ’81, et quand j’ai rencontré James [Hetfield, METALLICA frontman], nous nous sommes connectés là-dessus, avons partagé certaines de ces chansons, les avons jouées à James, il les aimait et puis nous avons commencé METALLIQUE et maintenant je te parle. C’est la version courte de cette histoire.

“Quoi qu’il en soit, alors tu sais IRON MAIDEN, vous connaissez SAXON, vous connaissez DEF LEPPARD. Je vais un peu plus loin et je joue certains de mes morceaux plus profonds préférés de la New Wave Of British Heavy Metal.”

UlrichL’émission spéciale New Wave Of British Heavy Metal sera présentée en avant-première le Metallica obligatoire aujourd’hui (jeudi 16 septembre) à 17 h 00 HAE sera rediffusé plusieurs fois au cours des prochains jours.

Un fanatique autoproclamé de NWOBHM, Ulrich a passé une grande partie de son temps au début des années 1980 à rechercher des enregistrements obscurs de ses groupes préférés de l’époque. Dix ans après les jours de gloire de la NWOBHM en 1982, Ulrich a pris le temps de monter une compilation multibande, “’79 Revisited: New Wave Of British Heavy Metal”, avec le journaliste Geoff Barton, dont le travail dans l’hebdomadaire britannique aujourd’hui disparu Des sons avait gardé Ulrich posté alors qu’il était aux États-Unis.

À METALLIQUEle tout premier concert de , qui a eu lieu le 14 mars 1982 à Radio City à Anaheim, en Californie, Ulrich, Hetfield, Dave Mustaine et Ron McGovney a parcouru un ensemble de neuf chansons, dont pas moins de sept reprises de NWOBHM : quatre morceaux de TÊTE DE DIAMANT et un chacun de GUERRE ÉCLAIR, DOUX SAUVAGE et SAUVAGE.