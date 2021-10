Lars Ulrich de Metallica en conversation avec Miley Cyrus pour le numéro d’automne 2021 du magazine Interview

Artiste d’enregistrement multi-platine, auteur-compositeur et pionnier Miley Cyrus orne la couverture de Entretien pour son numéro d’automne 2021. Photographe Brianna Capozzi capturé Miley, habillé en Gucci – un partenaire de Miley‘s – avec un clin d’œil subtil à R Mietteles héroïnes de dans un décor fantastique sur le terrain de la Cyrus ranch familial dans le Tennessee.

Rester à l’intérieur Entretienthème de célébrités interviewant des célébrités, la couverture est ancrée par Mileyla conversation avec Lars Ulrich de METALLIQUE. Dans l’interview, qui peut être lu dans son intégralité sur InterviewMagazine.com, Miley s’ouvre sur l’identité, la croissance et les opinions sur « Coeurs en plastique », le retour au spectacle vivant et leur collaboration sur « Rien d’autre ne compte » pour METALLIQUEl’album hommage de « La liste noire de Metallica ».

EntretienLe numéro de l’automne 2021 est disponible en kiosque dès maintenant.

METALLIQUE effectué « Rien d’autre ne compte » avec Cyrus au SiriusXM‘s « Le spectacle de Howard Stern » le 9 septembre. Vous pouvez regarder la vidéo de la performance ci-dessous.

Miley Raconté Ulrich elle a décidé de jouer d’abord « Rien d’autre ne compte » en 2019 chez l’Angleterre Glastonbury festival pour une raison très spéciale.

« J’ai deux cahiers que j’emporte partout où je vais », dit-elle. « L’un d’eux est rempli de ma morale, de mes valeurs, de mon objectif, de mon potentiel, de mes capacités et de mes engagements – envers les autres et envers moi-même. J’écris constamment des choses là-dedans. Récemment, j’ai écrit quelque chose de très sage que j’ai entendu, qui est liée à votre question. Il s’agissait de savoir en quoi les paroles sont l’un des aspects les plus résonnants d’une chanson, et pourquoi un public se connecte à une chanson. Cela a à voir avec les mots, et remettre cela en question est pour dire qu’il n’y a pas de différence entre la foudre et un bug de foudre. Mais il y a une grande différence. Quand je pense au sentiment derrière ‘Rien d’autre ne compte’, il s’aligne complètement avec ma morale et mes valeurs. Quand j’ai écouté ‘Rien d’autre ne compte’, et je savais que j’étais confirmé pour Glastonbury – J’ai en fait des frissons en parlant de ça – c’était la seule chanson que je pouvais imaginer jouer. »

Miley dit précédemment Howard Stern les Glastonbury festival a eu lieu à un moment charnière de sa vie.

« C’était juste avant que le monde savait que j’allais divorcer, mais je savais que je l’étais », Miley mentionné. « Je venais de perdre ma maison dans les incendies… J’avais le cœur brisé et mon but venait de cette performance. Je suis devenu sobre à ce moment-là. J’ai vraiment réussi à me ressaisir. Cette chanson [‘Nothing Else Matters’] c’est ce qui m’a conduit à cet endroit. »

« Ma vie en ce qui concerne l’amour s’effondrait, mais j’avais mon amour pour la musique », a-t-elle ajouté.

Crédit photo: Brett Murray / Metallica.com



