Lars Ulrich de Metallica : les concerts du 40e anniversaire étaient une « expérience d’un autre monde »

METALLIQUE le batteur Lars Ulrich a décrit les concerts du 40e anniversaire du groupe comme une « expérience d’un autre monde ».

METALLIQUELes deux spectacles du 40e anniversaire de , qui ont eu lieu au Chase Center de San Francisco les 17 et 19 décembre, présentaient des setlists différentes. Ils faisaient partie de METALLIQUE« San Francisco Takeover », une célébration de quatre jours à l’échelle de la ville du 40e anniversaire du groupe qui comprenait également un festival du film, une exposition de photos et une programmation de spectacles plus petits mettant en vedette d’autres artistes.

Mercredi (22 décembre), Ulrich pris à son Instagram pour partager quelques photos du week-end, et il a inclus le message suivant : « Overfuckinwhelmed !!

« Cela me prend deux jours juste pour commencer à redescendre de cette expérience d’un autre monde…

« Au cours de la semaine dernière, vous m’avez entendu faire quelques discours et dire beaucoup de choses, alors comme je ne veux pas me répéter (trop !), Je vais garder celui-ci court. .

« JE VOUS REMERCIE!

« METALLIQUE n’est ni moi ni toi. METALLIQUE c’est nous tous. C’est un état d’esprit que nous partageons tous, c’est une destination que nous recherchons tous, c’est un élément qui nous maintient en vie, c’est notre objectif commun.

« Vous gardez cela réel. Vous nous gardez inspirés et vivants. C’est grâce à vous que cette chose existe.

« 40 ans ?! Qui aurait pu penser que cela, quoi que ce soit, pourrait vivre et respirer aussi longtemps, pourrait encore connecter les gens, pourrait encore être quelque peu pertinent et exister encore quarante ans plus tard ??!!

« Merci à chacun d’entre vous d’avoir rendu cela possible. Merci à chacun d’entre vous de croire en la possibilité de la musique. Merci à chacun d’entre vous d’être METALLIQUE.

« #Metallica40 #voulez ».

Les spectacles du 40e anniversaire marqués METALLIQUEle retour de Chase Center pour la première fois depuis septembre 2019 « S&M² » concerts qui ont également servi d’inauguration du lieu. Ces deux émissions ont rapporté plus de 4,1 millions de dollars au cours de ses deux soirées, selon les rapports soumis à Étoile du sondage‘s Boxoffice, et le groupe s’est classé n°4 sur Étoile du sondagele palmarès des tournées mondiales de la même année avec un chiffre d’affaires global de 175 millions de dollars.

Les fans qui ont raté METALLIQUELa paire de concerts du 40e anniversaire du week-end dernier peut profiter des rediffusions des deux émissions à la demande exclusivement sur La collection Coda ce week-end de Noël aux États-Unis et sur Amazon Prime à l’international.

Les émissions seront disponibles en streaming du vendredi 24 décembre à 9 h PT / 12 h HE / 17 h GMT / 2 h JST jusqu’au lundi 27 décembre à 20 h 59 PT / 23 h 59 HE / 4 h 59. GMT / 13h59 JST.

Pour plus d’informations sur la façon de diffuser les deux émissions, cliquez ici.

Après la période d’écoute initiale, les deux concerts reviendront au La collection Coda et Vidéo principale avec des séquences bonus améliorées et des exclusivités supplémentaires dans le cadre d’un partenariat étendu entre La collection Coda et METALLIQUE, qui comprendra une liste complète de films de concerts, de documentaires et de contenu supplémentaire couvrant la carrière du groupe arrivant sur la chaîne exclusivement tout au long de 2022.

Formé en 1981 par UlrichJames Hetfield, METALLIQUE est devenu l’un des groupes de rock les plus influents et les plus réussis de l’histoire, ayant vendu près de 120 millions d’albums dans le monde et générant plus de 2,5 milliards de streams tout en jouant devant des millions de fans sur littéralement les sept continents. Les plusieurs albums multi-platine du groupe incluent « Tue les tous », « Chevaucher l’éclair », « Marionnettiste », « … Et la justice pour tous », « Métallique » (communément appelé The Black Album), « Charger », « Recharger », « Sainte Colère », « Mort Magnétique » et « Câblé… pour s’autodétruire », sorti en novembre 2016 et classé n°1 dans 32 pays.

METALLIQUEparmi les prix et distinctions de neuf Grammy Awards, deux Prix ​​de la musique américaine, plusieurs MTV Video Music Awards, et son intronisation en 2009 au Temple de la renommée du rock and roll. En juin 2018, le groupe a reçu l’une des distinctions musicales les plus prestigieuses au monde : le prix de la Suède Prix ​​de musique polaire.

Le 16 décembre, le maire de San Francisco Race de Londres présenté Ulrich et bassiste Robert Trujillo avec une déclaration spéciale marquant le jour comme « Metallica Day » dans la ville.

