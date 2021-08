Lars Ulrich de Metallica obtient un album noir signature en édition limitée de Tama

Quand les gens ont entendu METALLIQUEL’album éponyme de 1991 de , mieux connu sous le nom de “Black Album”, les réactions positives du public ont été écrasantes. Pour de nombreux fans du monde entier, un point central était le son de batterie unique, audacieux et révolutionnaire. Son rythme cardiaque était un piège qui aidait à donner du poids et de la verve aux chansons, et les fans ont répondu par millions pour s’assurer que l’album noir laisserait une marque indélébile sur la musique rock.

En hommage à cette approche sonore particulière et distinctive, et commémorant le 30e anniversaire du Black Album, Tama a publié le Lars Ulrich Caisse claire signée Black Album en édition limitée. Avec seulement 300 disponibles dans le monde, le tambour présente une finition entièrement noire mate, une coque en acier plaqué diamant de 3 mm et un badge Black Album spécialement conçu. Tama est fier de célébrer sa longue et riche histoire avec Ulrich, et honorer l’héritage du Black Album avec ce tambour unique et spécial.

Ulrich sonné via Instagram: “Comme certains d’entre vous le savent, c’est aujourd’hui le 30e anniversaire du Black Album… et je serai pour toujours fier non seulement des airs et de l’ambiance, mais aussi du gros son de batterie, lourd et fou !

“Je suis excité que ma famille de longue date à Tama a commémoré le 30e anniversaire avec cette caisse claire Black Album signature de niveau supérieur. Il n’y en a que 300 disponibles dans le monde et il est doté d’une finition entièrement noire mate, d’une coque en acier plaqué diamant de 3 mm et d’un badge Black Album spécialement conçu.

“Merci à tous à @officialtamadrums d’avoir fait des pieds et des mains pour que cela se produise.”

Pour plus d’informations, cliquez ici.

METALLIQUELe LP éponyme de 2014 est devenu le premier album à se vendre à 16 millions d’exemplaires depuis Nielsen SoundScan a commencé à suivre les ventes en 1991.

“Métallique” était déjà certifié 16 fois platine le 13 décembre 2012 par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour les envois de plus de 16 millions d’exemplaires aux États-Unis

L’album en 2009 a dépassé SHANIA TWAINle record de 1997, “Venez ici”, en tant que CD le plus vendu de la SoundScan ère.

“Métallique” était la première de quatre collaborations avec le producteur Bob Rock, avec qui le groupe s’est affronté tout au long de l’enregistrement du disque.

METALLIQUE a interprété « l’album noir » dans son intégralité dans plusieurs festivals européens en 2012.

Pour commémorer son 30e anniversaire, le LP recevra sa réédition définitive le 10 septembre via METALLIQUEest propre Enregistrements noircis.