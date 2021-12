Lars Ulrich de Metallica reçoit le ‘Hn Award’ de la Fondation de la famille Hede Nielsen

METALLIQUE le batteur Lars Ulrich a reçu le Prix ​​HN du Fondation de la famille Hede Nielsen. Le prix comprend un prix en espèces de 600 000 DKK, qu’il fera don à trois organisations caritatives différentes au Danemark : Dyrènes Beskyttelse, une organisation qui s’engage dans le bien-être animal aux niveaux national, européen et international ; Kofoeds Skole, organisme œuvrant dans le domaine social des adultes selon le principe « socio-pédagogique » de l’empowerment personnel et professionnel ; et Børns Vilkår, qui se consacre à mettre fin à la négligence envers les enfants sous toutes ses formes.

Mentionné Lars: « Je suis tellement excité d’annoncer que je ferai un don de 200 000 couronnes danoises à trois organisations caritatives différentes au Danemark, grâce aux bonnes personnes du Fondation de la famille Hede Nielsen.

« Je suis plus que reconnaissant envers Henrik et son équipe au Fondation pour m’avoir accordé l’honneur d’être le récipiendaire du prix HN de cette année, marquant leur 50e anniversaire.

« 200 000 couronnes iront à BørneTelefonen/@bornsvilkar, 200 000 iront à @kofoedsskole et 200 000 iront à @dyrenesbeskyttelse.

« Veuillez envisager de soutenir ces organisations incroyables. »

Selon SDU, Fondation de la famille Hede Nielsen est une fondation à but non lucratif qui reçoit chaque année 1200-1500 candidatures, principalement pour la formation continue, la recherche, l’art et la culture.

Certains candidats sont priorisés localement, tandis que l’objectif global du Fonds est de soutenir les candidats qui sont considérés par la présidence et le conseil d’administration au profit et à la promotion du Danemark en général.

Le Fonds a pour objet d’apporter un soutien à des fins culturelles, scientifiques, sociales et éducatives ainsi qu’à d’autres fins caritatives qui, à la discrétion du Conseil, peuvent être considérées comme équivalentes.

En 2017, METALLIQUE lancé Tout dans mes mains, une fondation à but non lucratif 501(c)3 comme moyen pour le METALLIQUE famille à redonner aux communautés qui ont soutenu le groupe. Juste en 2020, AWMH a fait un don de 645 000 $ à des fonds de secours liés à COVID-19, y compris Nourrir l’Amérique, Soulagement direct, ainsi qu’aux organisations caritatives aidant les personnes des industries du divertissement et de l’hôtellerie soudainement sans travail. Les fondations Initiative des boursiers Metallica est maintenant dans sa troisième année et a fondamentalement amélioré le potentiel de gains des étudiants qui deviennent Chercheurs de Metallica.



