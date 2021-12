Lars Ulrich de Metallica reçoit les vœux d’anniversaire de Scott Ian d’Anthrax, le satyre de Satyricon

ANTHRAX guitariste Scott Ian et SATYRICONE leader Sigurd « Satyre » Wongraven font partie des musiciens qui ont souhaité METALLIQUE‘s Lars Ulrich un joyeux 58e anniversaire.

Né à Gentofte, Danemark, le 26 décembre 1963, Lars est le fils du musicien, cinéaste et ancien pro du tennis danois Torben Ulrich, qui a eu 93 ans en octobre.

Ulrich a joué au tennis professionnellement à l’adolescence et aurait pu poursuivre une carrière de star du tennis, mais a plutôt choisi la musique.

Ian partagé un Instagram photo de lui avec Ulrich pris il y a près de 38 ans, et il a inclus le message suivant : « Deux enfants de 20 ans sur le Tennent’s et Special Brew parlent probablement de combien nous avons aimé VAN HALEN‘s 1984. Cette photo a été prise en mars 1984 dans un appartement à Londres qui METALLIQUE restaient. Ils avaient quitté le studio au Danemark (ils enregistraient Chevaucher l’éclair) pour venir au Royaume-Uni pour le Enfer sur Terre tournée avec LES TIGES et EXCITATEUR mais la tournée a été annulée en raison d’un manque de vente de billets ! METALLIQUE ne pouvait pas retourner directement au Danemark car le studio avait été réservé pour le temps qu’ils seraient au Royaume-Uni. L’étiquette, Musique pour les nations leur a trouvé un appartement et a mis en place une presse ainsi que leur premier spectacle au Royaume-Uni au Marquee. J’étais à Londres pour faire de la promo pour le tout juste sorti poignée de métal. Je n’étais censé être en ville que quelques jours, mais quand mes amis hospitaliers METALLIQUE J’ai eu l’appartement, ils m’ont tordu le bras pour m’écraser avec eux pendant une semaine ou deux – nous nous sommes mis à faire de la merde géniale. Et oui, c’est pendant ce temps rempli de manigances que falaise [Burton] et j’ai été arrêté, mais je m’éloigne du sujet. Le but de ce post est de dire JOYEUX ANNIVERSAIRE LARS !!! J’espère que tu passes de bonnes vacances mon ami et j’espère aussi que tu as toujours ça TÊTE DE DIAMANT sweat-shirt! Acclamations! @larsulrich @metallica #tennentssuper #carlsbergspecialbrew ».

Wongraven partagé ce qui semble être une photo relativement récente de lui avec Ulrich dans un restaurant vide ou dans une grande salle à manger. Il a écrit dans un message d’accompagnement : « Il y a toujours quelque chose à dire pour l’individu qui est suffisamment confiant pour être conscient de ses réalisations tout en étant terre à terre. Gène Simmons une fois décrit Lemmy‘s en disant qu’il était un type de personne sans prétention. Depuis vingt ans que j’ai connu Lars en tant que figure centrale qu’il est dans le monde de la musique heavy, il n’a fait que donner tort à ses opposants. Parce qu’il fait partie de ces personnes sans prétention tout en étant très amusant en même temps. Il s’intéresse sincèrement à VOUS, il est chaleureux et généreux et il a un goût immaculé en matière d’art et de musique. La pandémie a été rude pour beaucoup d’entre nous, mais mes échanges de SMS avec ce gars ont été très utiles pour garder la tête haute. Merci d’être toi, frère et JOYEUX ANNIVERSAIRE ».

METALLIQUE a été formé lorsque Ulrich, qui avait déménagé à Los Angeles, a passé une annonce dans un journal local appelé le recycleur à la recherche d’autres musiciens avec qui jouer. L’annonce a été répondue par des guitaristes James Hetfield et Hugues Tanner de la bande CHARME EN CUIR.

METALLIQUE officiellement formé en octobre 1981 et le premier enregistrement du groupe a été « Allumer les lumières » pour la compilation « Massacre de métal ».

DJ de la région de la baie Ron Quintana a proposé le nom du groupe : il débattait entre utiliser « Métallique » et « La folie du métal » pour le nom de son émission de radio et Ulrich l’a encouragé à utiliser « La folie du métal » afin qu’il puisse utiliser « Métallique » pour son nouveau groupe.

METALLIQUEla première programmation complète de — avec Hetfield, Ulrich, guitariste Dave Mustaine et bassiste Ron McGovney — a joué son premier concert le 14 mars 1982 à Radio City à Anaheim, en Californie.

« Je suis allé voir HIER ET AUJOURD’HUI [later known simply as Y&T], jouant un spectacle, comme, un mercredi soir, au Starwood à LA en décembre 1980, » Lars Raconté Kerrang ! magazine il y a quelques années. « Je me souviens que le groupe s’amusait bien. Il y avait cette ambiance et cette énergie entre eux et le public. C’était assez froid, et je me souviens avoir pensé : ‘Ça a l’air tellement amusant.’ En même temps, je commençais à me rendre compte que si je voulais vraiment aller n’importe où en jouant au tennis, je devrais passer huit heures par jour sur le court et il y avait cette mouture devant moi qui n’avait pas tout à fait la même Ce n’était pas comme si le lendemain matin, le toit s’ouvrait et qu’un éclair tombait, mais au cours des deux prochains mois, le tennis s’est éteint et la musique a commencé à prendre le dessus. »



