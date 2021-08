Lars Ulrich de Metallica rend hommage à Charlie Watts : “Il était une partie si importante du son des Rolling Stones”

METALLIQUE‘s Lars Ulrich a rendu hommage à LES PIERRES QUI ROULENT le batteur Charlie Watts, décédé mardi 24 août à l’âge de 80 ans. S’adressant au magazine Rolling Stone, Ulrich a déclaré: “Cela frappe fort à plusieurs niveaux. Évidemment, en tant que DES PIERRES fan, c’est en quelque sorte la fin d’au moins une époque au sein de ce groupe, car il était le seul batteur à avoir jamais enregistré avec eux. Il était une partie si importante de leur son, et une partie sous-estimée de leur son. Dans un groupe où les projecteurs seraient particulièrement Mick [Jagger] et Keith [Richards], beaucoup de gens ne comprenaient vraiment pas à quel point il était précieux. Et de ce côté, en tant que DES PIERRES fan, c’est une grande perte.”

Ulrich a ensuite appelé Watts la “force motrice” derrière LES PIERRES QUI ROULENT. “Il pourrait donner un coup de pied à ces chansons et les faire swinguer, les faire fanfaronner, leur faire toujours avoir cette attitude, cette poche”, a-t-il déclaré. “Le voir faire de cette façon jusqu’à ses soixante-dix ans a été une chose tellement valorisante. [METALLICA are] un bon 20, 25 ans derrière, mais ça m’a donné beaucoup de foi dans les possibilités de ce qu’il peut continuer à être – de la musique, des concerts, se connecter aux fans, se connecter les uns aux autres en tant que groupe. Il n’y a personne au-dessus d’eux sur cette pyramide, et il n’y a personne au-dessus Charlie sur cette pyramide. Bien sûr, il y a quelques incroyables batteurs de jazz qui ont joué jusqu’à 80 ans, mais il n’y a eu personne au-dessus Charlie dans la pyramide du rock and roll en termes d’être là-bas et de le faire.”

WattsL’attaché de presse a déclaré qu’il “est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres entouré de sa famille”.

Charliela mort est survenue quelques semaines seulement après LES PIERRES QUI ROULENT a annoncé que Watts manquerait plusieurs dates de tournée aux États-Unis alors qu’il se remettait d’une procédure médicale non spécifiée.

Même si Watts n’était pas membre fondateur de LES PIERRES, il faisait partie du groupe depuis janvier 1963.

Il a lutté contre un cancer de la gorge en 2004, mais a obtenu le feu vert après avoir subi deux opérations.

