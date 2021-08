Lars Ulrich de Metallica souhaite un joyeux 58e anniversaire à James Hetfield : nous ne faisons que « commencer »

Lars Ulrich a souhaité son METALLIQUE compagnon de groupe James Hetfield un joyeux 58e anniversaire.

Plus tôt aujourd’hui, Ulrich a partagé une photo de lui et Hetfield agression pour la caméra, et il a écrit dans un message d’accompagnement : « Joyeux anniversaire James. Voici près de 40 ans de manigances folles et cool de toutes sortes imaginables… y compris un majeur levé de temps en temps, une petite agression pour la caméra…… et beaucoup d’attitude ! Je ne l’aurais pas autrement. Et comme nous devons toujours nous en souvenir….Je ne fais que commencer ! Je t’aime mon frère.”

Né en 1963 à Downey, Californie, James était le fils d’un chauffeur de camion nommé Virgile et un chanteur nommé Cynthia. HetfieldLes parents de étaient des scientistes chrétiens et désapprouvaient fortement l’utilisation de tout type de médicament ou de traitement médical, même lorsque Cynthia mourait d’un cancer en 1979. Cette éducation a inspiré de nombreux METALLIQUEdes chansons plus tardives, telles que “Le Dieu qui a échoué”. Hetfield avait également deux demi-frères aînés du premier mariage de sa mère et une sœur cadette.

Selon Le pouls de la radio, Hetfield a commencé le piano à l’âge de neuf ans et a commencé à jouer de la guitare à 14 ans. Il faisait partie de groupes appelés CHARME EN CUIR et OBSESSION pendant son adolescence. En octobre 1981, il a répondu à une petite annonce publiée dans un journal local appelé recycleur par le batteur danois Lars Ulrich, et METALLIQUE est né.

Hetfield Raconté Le pouls de la radio il se souvient encore du premier concert du groupe, avec le guitariste principal d’origine Dave Mustaine. “Première METALLIQUE était à Radio City à Anaheim. Je me souviens de la première chanson que nous avons jouée, Dave cassé une ficelle, et j’étais coincé là-haut. Je chantais juste, je ne jouais pas de guitare à l’époque, et j’étais tellement mal à l’aise, je me disais : « Alors, comment ça va… » Il y avait environ 200 personnes. Vous savez, votre premier concert, tout le monde se présente. Deuxième concert, il y en a environ 20, vous savez. [laughs]”

Solidification du line-up avec le bassiste Falaise Burton et guitariste principal Kirk Hammett, qui a remplacé Moustaine, METALLIQUE signé à Records de mégaforce en 1983 et sort son premier album, “Tue les tous”, en juillet de la même année, tout en déménageant de la région de Los Angeles à San Francisco.

Pionniers et leaders du mouvement underground speed metal, METALLIQUE signé avec une grande maison de disques Elektra Records en 1984 alors qu’ils sortaient leur deuxième album, “Chevaucher l’éclair”.

Hetfield Raconté Le pouls de la radio comment la scène de San Francisco à l’époque a explosé grâce à METALLIQUEle succès. “Eh bien, je me souviens sur le (1984) ‘Chevaucher l’éclair’ tournée, après son retour, son retour à la maison et l’impression que la scène est devenue si grande. Et, vous savez, nous sommes revenus, nous avons eu notre ‘Chevaucher l’éclair’ les chemises et les choses vont plutôt bien pour nous, ‘Ouais, nous venons de faire notre deuxième tournée’, et nous revenons et la scène s’est tellement agrandie.”

Surmonter la mort de Falaise Burton dans un accident de bus de tournée en 1986, METALLIQUE est devenu de plus en plus gros, marquant leur premier album d’or avec les années 1986 “Marionnettiste” et leur premier disque de platine avec les années 1988 “…Et la justice pour tous”. Le groupe est devenu des superstars en 1991 avec la sortie de l’« album noir » éponyme, qui s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires pour devenir l’album le plus vendu du groupe. SoundScan l’ère du suivi des ventes.

C’est à la fin des années 90 que des fissures ont commencé à apparaître dans les deux METALLIQUEl’image publique et Hetfieldle comportement de dur à cuire. Toujours un gros buveur, sa consommation d’alcool a atteint des niveaux toxiques en 2001 alors que le groupe commençait à travailler sur son huitième album studio.

Il a rappelé le moment où il a pris la décision de se faire aider pour ses problèmes de drogue et d’alcool. “Ma femme m’a jeté hors de la maison et je suis allé à la répétition, et elle ne pouvait pas croire que j’avais fait ça, et elle a dit : ‘Tu dois t’enregistrer quelque part’ et j’ai dit : ‘Non, pas moyen , je suis le chanteur pour METALLIQUE, je ne peux pas obtenir d’aide. Je n’ai pas besoin d’aide », a-t-il déclaré. « Beaucoup de déni. Elle était très catégorique sur le fait que je cherche de l’aide et je suis allé, je pense, pour elle et pour ma famille.”

Hetfield a déclaré qu’entrer en cure de désintoxication était l’un des moments les plus effrayants de sa vie. “J’avais juste un peu très peur”, a-t-il déclaré. “J’ai été déposé dans cet endroit et à ce moment-là, ma famille était en question. Fondamentalement, la famille s’était séparée, ou je n’étais plus dans la maison, et c’était totalement l’un des moments les plus effrayants de ma vie. C’était vraiment comme si la terre tremblait sous moi, il n’y avait aucune stabilité, c’était comme un tremblement de terre constant. Je n’avais aucune idée de ce que je faisais, où j’allais.

Hetfield est devenu propre et sobre en 2002, retournant à METALLIQUE enregistrer la controverse “Sainte Colère” album et faire le documentaire “Une sorte de monstre”, qui a relaté sa lutte ainsi que la quasi-rupture du groupe.

Hetfield Raconté Le pouls de la radio à l’époque, il était d’accord pour que les gens voient cet aspect de sa vie. “Se connecter avec les gens n’a jamais été facile pour moi. Je pense que plus les gens en savent sur moi et sur mes difficultés, plus il sera facile de se connecter avec les gens. Je me suis mis en avant, et s’ils choisissent de piétiner mon cœur, ou de l’embrasser, c’est à eux de décider.”

Tandis que “Sainte Colère” reçu une réaction mitigée des fans, le groupe est revenu en force avec les années 2008 “Mort Magnétique”. Hetfield Raconté Le pouls de la radio au moment où ayant traversé toute sa tourmente, METALLIQUE était plus fort que jamais. “Tu sais, ‘St. Colère’, les ‘Monstre’ film, tout ce que nous avons traversé – une fois que nous nous sommes remis ensemble et avons recommencé à jouer, nous savions que nous avions reçu une sorte de cadeau pour continuer et ne pas tomber comme beaucoup d’autres groupes l’ont fait. Nous devons donc nous occuper de cela, et nous faisons de notre mieux pour le faire. »

Hetfield est retourné en cure de désintoxication en septembre 2019, forçant le report de la tournée du groupe en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le mois dernier, METALLIQUE a annoncé les détails de la célébration massive de son 40e anniversaire : le groupe marquera cette étape importante en invitant le monde entier METALLIQUE famille à les rejoindre dans leur ville natale de San Francisco pour deux concerts uniques mettant en vedette deux setlists différentes les 17 et 19 décembre au Chase Center. Les billets pour ces spectacles ne seront disponibles que pour les membres inscrits de METALLIQUELe fan club du cinquième membre.