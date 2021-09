Lars Ulrich de Metallica sur Black Album : “C’était une convergence d’énergies différentes qui se sont réunies juste au bon moment”

Le troisième épisode de “Le Podcast Metallica : Volume 1 – L’album noir” vient de sortir à l’occasion du 30e anniversaire du cinquième album éponyme du groupe, mieux connu sous le nom de The Black Album. Les épisodes hebdomadaires du podcast explorent les histoires derrière et l’héritage de l’album le plus vendu de l’histoire de Analyse sonore Nielsen.

Description officielle de l’épisode trois : « The Black Album était une bête totalement différente du quatuor – sur le plan des paroles, de la musique et de l’instrument. Cet épisode explore le groupe enregistrant ensemble dans la même pièce pour la première fois et comment cela a changé leur façon de jouer – et en parfait alignement avec les années 80 se transformant en années 90, rien de moins. Bob Rock, Ross Halfin, Lzzy Hale, et Bob Rockle fils de, Mik Rock, dont le rôle secret sur « Entrez Sandman » est révélé pour la première fois n’importe où.”

Parler de “Métallique”La direction est plus rationalisée par rapport aux ovetones de thrash metal de METALLIQUEles quatre premiers albums de, batteur Lars Ulrich a déclaré: “Ce fut un bon 14, 15 mois à partir du moment où nous avons commencé à écrire jusqu’à ce que nous ayons terminé le disque. Le cri de guerre était simplement” tout simplement “. Nous partageons tous les quatre un amour et une appréciation pour des groupes comme LES PIERRES QUI ROULENT, pour des groupes comme AC DC et pour des trucs qui sont beaucoup plus rock and roll à base de blues traditionnel. Cela fait partie de toute notre scolarité. Nous avons parlé de chansons plus courtes et de la INSUFFISANTS. Je me souviens à un moment donné, nous parlions d’une chanson comme « Jumpin » Flash ». Donc, beaucoup de choses qui sont apparues, évidemment, étaient probablement assez thématiques de tout ce dont nous parlons ici juste pour la première fois à notre horizon, sur notre radar. »

Il a poursuivi: “Prenez un groupe comme STATUS QUO. STATUS QUO étaient une énorme, énorme partie de mon enfance. Et donc, que ce soit le plus difficile — quand vous vous lancez dans des chansons comme ‘Bas bas’ ou ‘Pluie’ ou “Caroline” ou ‘Rouler sur allonger’ [and] certains de ces albums du milieu des années 70 comme ‘Bonjour!’ ou ‘Quo’ ou ‘Au niveau’, c’est du hard rock and roll à base de blues. Les amplis sont un peu plus distordus et ça monte parfois à 12 au lieu de 11, mais encore une fois, tout vient des mêmes trois Chuck Berry riffs et pareil Des eaux boueuses et Willie Dixon riffs, et ainsi de suite. Et tout comme AC DC et juste comme LES PIERRES QUI ROULENT, cette partie de METALLIQUELa lignée musicale de est quelque chose dont nous sommes, évidemment, très ouverts et dont nous sommes très fiers. Et je pense que cela explique certainement comment nous avons en quelque sorte un pied dans beaucoup de ces différents mondes musicaux. C’était une combinaison de chansons plus courtes, de chansons plus simples, de chansons qui tambourinaient… J’étais plutôt du genre : ‘D’accord, je veux juste mettre en place les riffs plutôt que d’essayer de diriger.’ D’accord, ‘…Et la justice pour tous’, tout cela commence par un rythme de batterie fou et la guitare suit la batterie. C’est du genre ‘D’accord, je vais juste m’asseoir là et mettre le meilleur rythme de batterie derrière ces riffs de guitare gargantuesques.’ Cela commence par les chansons, parce que les chansons doivent avoir la base pour permettre les subtilités, pour permettre l’espace et pour permettre tout ce genre de choses. C’était donc une convergence de toutes ces différentes énergies qui se réunissaient juste au bon moment.”

METALLIQUELe LP éponyme de 2014 est devenu le premier album à se vendre à 16 millions d’exemplaires depuis Nielsen SoundScan a commencé à suivre les ventes en 1991.

“Métallique” était la première de quatre collaborations avec Roche, avec qui le groupe s’est affronté tout au long de l’enregistrement du disque.

METALLIQUE a interprété The Black Album dans son intégralité dans plusieurs festivals européens en 2012.



