Lars Ulrich était en train de « flipper » après avoir vu Eloy Casagrande de Sepultura jouer

Dans une récente interview avec RadioactifMike Z, hôte de la 96,7 KCAL-FM programme radiophonique « Câblé dans l’Empire », SÉPULTURE leader Derrick vert parlé de croisement avec les membres de METALLIQUE au cours des années. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous avons fait une tournée en Amérique du Sud avec eux, ce qui était phénoménal. Et je pense qu’ils traversaient beaucoup de choses à ce moment-là avec beaucoup de problèmes et de choses, donc nous n’avons pas vraiment pu discuter avec eux Mais ensuite nous avons fait d’autres concerts avec eux au Brésil et je pense qu’ils étaient dans un endroit plus sain, et c’était fantastique. James [Hetfield, METALLICA guitarist/vocalist] viendrait par le vestiaire ou Église [Hammett, METALLICA guitarist] – tous ces gars – Robert [Trujillo, METALLICA bassist]… Ils étaient toujours aussi amicaux et géniaux. Et nous avons pu jouer avec eux quelques autres fois, comme à Rock à Rio au Portugal. Et c’est à ce moment-là que nous avons eu notre, je suppose que vous pouvez dire nouveau batteur à l’époque, Eloy Casagrande, qui est avec nous maintenant, et Lars [Ulrich, METALLICA drummer] était juste en train de se retourner contre lui, le regardant jouer. [He was saying], ‘Mec, ce gamin est incroyable.’ C’était un moment incroyable avec eux. Ils nous ont invités à dîner après le spectacle. Et ça a grandi. Depuis, à chaque fois qu’on les voit, c’est de mieux en mieux. Ils sont super pour tourner avec, [they have a] super équipage. Le professionnalisme est redoutable. C’est cette machine incroyable qui fonctionne ensemble. Et j’aime ça. Ces gars sont incroyables. J’aime les voir bien faire. »

Casagrande rejoint SÉPULTURE en 2011 en remplacement de Jean Dolabella.

L’année dernière, Ulrich a déclaré qu’il n’était plus dérangé par les critiques des gens sur ses capacités de batteur. Parler à METALLIQUE‘s Alors quoi! fan-club magazine, le musicien d’origine danoise a déclaré: « Je dois vous dire, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, ça ne s’enregistre plus. Je suis tellement à l’aise avec qui je suis, je suis tellement à l’aise avec qui METALLIQUE c’est que je suis tellement à l’aise avec notre place dans tout ça. J’ai une femme incroyable, trois enfants formidables, mon père et [his partner] Molly, des amis incroyables et beaucoup de connaissances sympas. C’est parfait. Je n’ai plus rien à prouver, donc ça ne s’enregistre plus. »

De retour en 2016, Ulrich, qui a reçu beaucoup de critiques au fil des ans de la part de personnes qui l’ont accusé d’être un mauvais batteur, a déclaré au « Parlez, c’est Jéricho » podcast qu’il a traversé une période au milieu des années 1980 « qui a probablement culminé dans le ‘…[And] Justice [For All]’ album où je me sentais en quelque sorte obligé d’essayer de montrer mes capacités. »

Selon Lars, une des raisons pour lesquelles il se sentait peu sûr de ses capacités était la concurrence accrue de certains de ses pairs.

« Ecoute, quand tu as Dave Lombardo et Charlie Benante en respirant dans le dos, c’était du genre : ‘D’accord, je dois…’ vraiment difficile de pousser la batterie au premier plan. Et puis, après environ un an ou deux, je me suis dit : ‘D’accord. Sérieusement? Faites juste votre truc. Se détendre. Soutenez les riffs. Faites ce qu’il y a de mieux pour la chanson.’ Donc, depuis environ, je suppose, la fin des années 80 – donc je suppose que cela fait 25 ans maintenant – la seule chose qui m’intéresse vraiment, c’est de faire la meilleure chose pour la chanson. »

Interrogé dans une interview de 2008 avec UK’s Rythme magazine s’il était troublé par le fait qu’il a reçu beaucoup de critiques au fil des ans de la part de personnes qui l’ont accusé d’être un mauvais batteur, Lars a déclaré: « C’était le cas à l’époque – et j’ai passé beaucoup de temps à surcompenser cela sur les premiers disques. Mais ensuite, vous vous réveillez un jour et vous êtes comme, peu importe. Cela ne m’a pas dérangé depuis [many] ans. je suis non Joey Jordison, je ne suis pas Mike Portnoy, et je n’ai que de l’amour, du respect et de l’admiration pour tous ces gars. Quand j’entends certains des jeunes mecs, ils m’étonnent avec ce qu’ils peuvent faire avec leurs pieds et tout ça – mais ce n’est pas quelque chose qui me fait dire » J’ai besoin de me sentir mieux dans ma peau, donc je vais apprendre à faire ce qu’ils font avec mes pieds. Je ne suis pas un batteur particulièrement accompli mais je suis très, très, très doué pour comprendre le rôle de la batterie à côté de James Hetfieldla guitare rythmique. Je vous garantis que je suis le meilleur gars du monde pour ça, et ça me suffit ! »

Ulrich a déclaré à propos de sa capacité de jeu dans une interview 2012 avec TAMBOURINER! magazine : « J’ai généralement l’impression d’avoir régressé. [Laughs] Je me dis : ‘Pourquoi je ne peux plus faire ça ?' » Il a poursuivi : « Je ne peux pas dire que je m’assois nécessairement pour m’entraîner, du genre ‘Je vais jouer et m’entraîner pour pouvoir m’améliorer .’ Ce qui se passe, c’est que je m’assois et que je joue en quelque sorte pour rester en forme. »

Ulrich a ajouté: « Vous savez, METALLIQUE était jusqu’à deux ou trois mois de congé [in 2011], et je m’asseyais, j’ai un iPod à côté de ma batterie donc je peux jouer avec toutes sortes de trucs fous, et essayer de voir si je peux atterrir dans le même code postal de certains de ces trucs de temps en temps. Mais je ne peux pas dire que je m’assieds nécessairement pour m’entraîner pour aller mieux. Pour la plupart de mes trucs, il s’agit d’écouter et d’interpréter des trucs que j’écoute. Donc, tout le genre de s’asseoir et, vous savez, ‘Maintenant, je vais faire des paradiddles de trente secondes debout sur ma tête – vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais pas tellement ce genre de choses. Pour moi, il s’agit plutôt de rester en forme, de courir tous les jours, de manger sainement, vous savez, d’être au top de ce côté-là. »