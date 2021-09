Lars Ulrich : “Il est bien trop tôt” pour parler d’un nouvel album de Metallica

Lars Ulrich dit qu'”il est bien trop tôt” pour parler d’un nouveau METALLIQUE album.

Le batteur de 57 ans a évoqué une possible suite à celle de 2016 « Câblé… pour s’autodétruire » en parlant à SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” jeudi dernier (9 septembre).

Demandé s’il y a un nouveau METALLIQUE LP en préparation, Lars dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous sommes sur cette voie. Je ne sais pas si c’est assez cohérent pour appeler un record, mais nous plongeons nos orteils. Nous avons essayé de rester occupés. Nous avons fait le drive-in l’été dernier Nous avons fait un Tout entre mes mains événement en novembre. Nous faisions ‘[The Late Show With Stephen] Colbert’. Faisaient ‘[Jimmy] Kimmel [Live!]’ demain. Été fiancés. Et nous créons à un certain niveau. Il est bien trop tôt pour parler d’un enregistrement, d’une chronologie ou de quoi que ce soit. Mais nous restons occupés. Et c’est excitant de penser aux possibilités. En ce moment, nous sommes tellement rajeunis et prêts à revenir.”

Plus tôt cette année, METALLIQUE leader James Hetfield Raconté “La vie féroce” podcast que lui et ses camarades de groupe avaient écrit “pas mal de chansons” pendant la quarantaine du coronavirus. “Nous verrons d’abord combien nous en aimons, puis nous les éliminerons”, a-t-il déclaré. “Nous sommes assez égoïstes de cette façon; nous aimons aussi ce que nous écrivons.”

Parlant de la METALLIQUE processus d’écriture de chansons pendant la pandémie, James a dit qu’il “a commencé à faire un hebdomadaire Zoom avec ces gars, juste pour vérifier. Et puis je leur ai juste dit une fois, ‘Hé, je vais écrire quelque chose. Je vais juste jouer quelque chose et vous l’envoyer les gars. Vous faites ce que vous voulez avec et voyez ce qui se passe et superposez-le. C’est ainsi que nous avons fait une version de ‘noirci’ 2020. En gros, je viens de jouer quelque chose. Ils ne l’avaient pas entendu avant. Ils ont joué dessus. Ensuite, cela s’est en quelque sorte superposé. Ensuite, nous avons commencé à expérimenter l’écriture sur Zoom. Lars et je me réunirais, ou Église [Hammett, guitar] et Lars, et nous aurions un peu de temps ici et là pour écrire. C’était difficile à cause du retard dans le son, donc nous ne pouvions pas vraiment jouer ensemble, mais nous jouions sur une piste de clic et nous nous regardions jouer.

“Nous avions notre producteur, qui faisait tourner mon ordinateur pendant que je jouais. Il faisait tourner mon ordinateur depuis LA, et je suis à Vail [Colorado]. Puis Lars avait un assistant qui dirigeait son ordinateur depuis LA – il est ici à San Francisco – et nous jouions ensemble, et c’était assez bizarre. Nous avons commencé à écrire. Nous avons environ – je ne sais pas – plus de 10 chansons allant de cette façon. Et puis nous nous sommes enfin retrouvés. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire sur Zoom.”

En juillet dernier, Hammett Raconté Rock classique magazine que lui et ses compagnons de groupe sont restés créatifs pendant la pandémie. “Nous avons essayé de tirer le meilleur parti de l’année et demie COVID, et nous avons plutôt bien réussi”, a-t-il déclaré. “Nous nous sommes réunis à distance et avons travaillé, et nous nous sommes réunis [properly] et travaillé. Les choses bougent vraiment bien. Je dirais que la musique que nous proposons est très appropriée pour l’époque.

« La musique doit rassembler tout le monde, elle doit être une fête » Hammett ajoutée. “C’est ça la musique. Il ne s’agit pas de vendre des albums ou d’obtenir Grammy; il s’agit de diffuser de la bonne musique et d’améliorer la situation avec cette musique. »

« Câblé… pour s’autodétruire » a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums Billboard 200, vendant 291 000 exemplaires au cours de sa première semaine de sortie.

