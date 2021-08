L’Arsenal de Mikel Arteta, en crise

31/08/2021 à 14h00 CEST

L’Arsenal de Mikel Arteta traverse une grave crise. Après avoir échoué à atteindre les spots européens pour la première fois depuis la saison 1995/96, les Londoniens ont très mal commencé la saison : ils ajoutent trois défaites en Premier League et n’ont à aucun moment pu percer le but rival.

Les artilleurs, qui Ils vont à la pause pour les dernières équipes du tableau et un total de neuf buts contre et aucun en faveur, ils ajoutent plusieurs saisons loin des Big Six, quelque chose qui la directive n’accepte pas et envisagerait un changement de cap en direction de l’équipe première.

À l’Emirates Stadium, il ne semble pas y avoir de confiance totale en Mikel Arteta, qui a lancé le projet en remportant une FA Cup et un Community Shield, mais qui ces dernières années s’est dilué et l’équipe manque de solidité défensive et même de sa propre identité.

Dernier dans le tableau et Tottenham, leader

La crise d’Arsenal est évidente. L’équipe a commencé la saison en tombant face à Brentford, Chelsea et Manchester City, ce qui a déclenché un raz-de-marée de critiques de la part de la presse anglaise.. Pour plus d’informations, le Tottenham de Nuno Espírito Santo, rival historique des Gunners, compte trois victoires et se situe en haut du tableau, quelque chose qui n’était jamais arrivé auparavant dans l’histoire du football britannique.

1954-55 – Arsenal a perdu ses trois premiers matches de championnat d’une saison pour la première fois depuis la campagne 1954-55. Problèmes. – OptaJoe (@OptaJoe) 28 août 2021

Les Londoniens, en effet, n’ont pas perdu les trois premières dates du championnat depuis la saison 1954/55, ce qui renforce la crise sportive que traverse le club.. La dernière fois qu’une équipe a débuté la saison avec trois défaites, neuf buts encaissés et aucun en faveur, c’était Wolverhampton lors de la saison 2003/04, qui a fini par être relégué en League One.