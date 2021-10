L’Arsenal de Mikel Arteta est réactivé

23/10/2021 à 9h25 CEST

L’Arsenal de Mikel Arteta a battu (3-1) Aston Villa avec des buts de Thomas, Aubameyang et Smith Rowe lors de la neuvième journée de Premier League et a certifié son grand moment de forme à domicile– Ils ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs à l’Emirates Stadium, où ils n’ont enregistré qu’une défaite et un match nul.

Les artilleurs, qui pour la première fois depuis la saison 1995/96, ils ne jouent pas de compétition continentale, ajoutez un total de six jours consécutifs sans perdre en Premier League : quatre victoires et deux nuls après avoir signé zéro point sur neuf possibles lors des trois premières dates, ce qui l’a fait se retrouver en dernière position du tableau avant le premier arrêt des sélections.

5 – Arsenal a remporté cinq de ses sept derniers matches de championnat à domicile (D1 L1), autant de victoires qu’il en a remporté aux Emirats en 16es à domicile avant cela (D4 L7). Vers le haut. #ARSAVL pic.twitter.com/pyywuYJuu3 – OptaJoe (@OptaJoe) 22 octobre 2021

L’équipe du nord de Londres a signé le même nombre de victoires à domicile (5) lors des sept derniers matchs que lors des 16 précédents, lorsqu’ils étaient accompagnés de sept défaites et de quatre nuls.. Les hommes de Mikel Arteta ont repris un bon ton du haut niveau affiché en première mi-temps contre Tottenham dans le derby et sont l’une des équipes les plus en forme du championnat britannique.

Récupérez votre identité et entrez le Grand six

Les Londoniens ont inversé la dynamique catastrophique initiale du championnat britannique et sont actuellement l’une des équipes les plus fortes : Ils ont signé six journées consécutives sans perdre et se sont hissés à la neuvième place au début de la neuvième journée. En l’absence de compétition européenne à l’horizon, la priorité de Mikel Arteta est de retrouver le statut d’équipe et de se faufiler dans le Big Six.

Arsenal a signé ce dernier marché d’été avec des joueurs comme Aaron Ramsdale, Ben White, Nuno Tavares, Lokonga et surtout Martin Odegaard avec l’intention de retrouver son niveau compétitif en Premier League, où la saison dernière, ils ont montré leur pire version de ces dernières années et ont terminé en huitième position.