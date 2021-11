Larson : Je ne peux pas y croire. Gagner un championnat ? Fou!

Kyle Larson a clôturé sa saison de retour en NASCAR en remportant son premier titre de champion dimanche, où il a couronné son retour d’une suspension de près d’un an avec une victoire victorieuse au Phoenix Raceway.

« Je ne peux pas y croire », a déclaré Larson, sa voix pleine d’émotion. « Je ne pensais même pas que je serais une voiture de course il y a un an et demi. Gagner un championnat ? Fou! »

Il avait besoin d’un dernier arrêt sans faute de son équipe Hendrick Motorsports pour remettre la Chevrolet n°5 sur la bonne voie devant ses trois rivaux pour le titre. Son équipage a effectué son deuxième arrêt le plus rapide de la saison – une durée qui s’étend sur 38 courses – et Larson est passé du dernier parmi les quatre derniers au premier.

Après cela, Larson a contrôlé le redémarrage avec 25 tours restants, a rapidement effacé Martin Truex Jr., puis a repoussé plusieurs des défis de Truex. Il n’y a pas eu d’arrêt de Larson, tout comme il a été impossible de l’arrêter toute la saison, et il a remporté sa 10e victoire en Coupe de l’année.

« Je ne pensais pas que nous allions gagner et sans cette équipe des stands lors de ce dernier arrêt, nous ne serions pas debout ici », a déclaré Larson.

Le tour qui a fait de @KyleLarsonRacin le champion 2021 de la NASCAR Cup Series. pic.twitter.com/PwQnQT2DMD – NASCAR (@NASCAR) 8 novembre 2021

De héros à zéro et de nouveau à héros

Truex, le champion 2017, a terminé deuxième et a été suivi par Denny Hamlin, son coéquipier Joe Gibbs Racing. Hamlin a une fiche de 0 sur 5 dans les finales du championnat et était le seul pilote parmi les quatre derniers prétendants à ne pas avoir mené un tour dimanche.

Chase Elliott, le champion en titre et le pilote le plus populaire de NASCAR, a mené 94 tours mais a terminé quatrième.

Larson semblait avoir les larmes aux yeux sur son tour de récupération alors qu’il célébrait un moment décisif pour sa carrière dont il n’était pas sûr qu’il se produirait l’année dernière.

Il a été licencié quatre fois dans la saison et a perdu presque tous ses sponsors pour son utilisation d’une insulte raciale lors d’une course en ligne, et Larson s’est retiré dans ses racines de voiture de sprint pour reconstruire sa vie.

Il a fait du bénévolat pour plusieurs organisations de base différentes alors que Larson a entrepris un voyage personnel pour en apprendre davantage sur lui-même, ainsi que sur les questions de justice sociale. C’est Rick Hendrick qui a décidé de lui donner une autre chance et il a embauché Larson une fois que NASCAR a levé sa suspension.

Larson a regardé la course du championnat de l’année dernière depuis l’enceinte de la compétition sur le campus de Hendrick Mototsports en Caroline du Nord. Un an plus tard, il a donné à Hendrick son 14e titre de Coupe.

La louange a été généreuse

« Félicitations au meilleur pilote de course que j’ai jamais vu », a tweeté le membre du Temple de la renommée Tony Stewart qui a essayé, très fort, mais n’a pas pu obtenir la permission des partenaires de Stewart-Haas Racing. C’est donc Rick Hendrick qui a débarqué Larson

« Avant le début de la course, j’ai entendu Mario Andretti parler de ce qu’il pensait de moi, et maintenant Tony Stewart », a déclaré Larson. « Si j’avais vraiment un vrai héros de course, je dirais que c’est Tony Stewart. J’ai toujours pensé qu’il était le meilleur pilote de course de tous les temps. J’essaie de modeler mes courses et mon emploi du temps sur ce que je pense que Tony Stewart ferait, donc cela me fait vraiment du bien.

« Il y a dix-huit mois, je ne pensais même pas que je serais à nouveau dans une voiture de Coupe. S’attacher pour le Daytona 500 ne semblait même pas réel, et encore moins remporter le championnat », a déclaré Larson. « Ce fut définitivement un voyage, des montagnes russes. »

L’équipage de Larson a effectué son deuxième arrêt le plus rapide de la saison – une durée qui s’étend sur 38 courses – et son pilote est passé du dernier parmi les quatre derniers au premier.

« Nous savons tous que si la voiture 5 n’a pas remporté la course hors des stands, nous ne gagnerons probablement pas la course, nous ne gagnerons probablement pas le championnat », a déclaré Cliff Daniels, champion à sa deuxième saison complète en tant que pilote. chef d’équipe.

« Cet arrêt au stand a fait la différence, mais ce n’était pas par accident. Il y a eu beaucoup de travail acharné, beaucoup de bonnes personnes, beaucoup de bonne préparation derrière cela qui a commencé il y a un an, il y a deux ans pour construire le processus là où nous l’avons aujourd’hui.

Truex et Hamlin terminent derrière Larson

Truex, le champion 2017, a terminé deuxième et a été suivi par Denny Hamlin. Hamlin a une fiche de 0 sur 5 dans les finales du championnat et était le seul pilote parmi les quatre derniers prétendants à ne pas avoir mené un tour dimanche.

Truex a terminé deuxième au classement du championnat à trois reprises au cours des quatre saisons depuis son titre en 2017.

« C’est trois fois que nous avons été deuxièmes, et ça (pue) », a déclaré Truex. « Deuxième blessure, je ne vais pas mentir, surtout avec la voiture que nous avions et le travail que les gars ont fait. »

Hamlin a toujours maintenu que Larson méritait le championnat de cette année.

« Chaque fois que vous pouvez gagner 10 courses en un an, vous êtes absolument un champion méritant », a déclaré le triple vainqueur du Daytona 500. « Ils ont fait un excellent travail lors du dernier arrêt au stand et l’ont fait sortir, et il a juste mis les voiles après cela. »

Larson un champion très méritant dit Elliott

Chase Elliott, le champion en titre et le pilote le plus populaire de NASCAR, a mené 94 tours mais a terminé quatrième. Son coéquipier chez Hendrick règne désormais en champion.

« Des champions très, très méritants, et heureux de voir Kyle avoir du succès », a déclaré Elliott. « Lorsque vous êtes un bon conducteur et une bonne personne et que vous vous entourez de bonnes personnes, le succès est garanti. C’est bon de voir ça.

Larson a regardé la course du championnat de l’année dernière depuis l’enceinte de compétition sur le campus de Hendrick Motorsports en Caroline du Nord. Un an plus tard, il a donné à Hendrick son 14e titre de Coupe.

«Je n’ai jamais pensé que je prenais un risque. Je sais à quel point il est bon, je suis juste chanceux que nous ayons pu l’avoir, et mec, quel homme de roue il est », a déclaré Hendrick. « Dix courses gagnées, 11 avec la All-Star Race. C’est incroyable. »

Larson a remporté cinq des 10 courses éliminatoires et égalé Stewart, en 2011, pour la plupart des victoires en une seule saison éliminatoire. Il a également battu le record de 20 ans de Gordon du plus grand nombre de tours menés en une seule saison. Le joueur de 29 ans originaire d’Elk Grove, en Californie, rejoint Gordon, Kevin Harvick et Jimmie Johnson en tant que champions du Golden State.

Il s’agissait de la 280e victoire de Hendrick Motorsports, qui a dépassé Petty Enterprises en mai avec Larson au volant en tant qu’équipe la plus victorieuse de NASCAR. L’équipe a remporté 14 championnats en 27 ans.

« Si vous me demandiez si je pensais qu’il pourrait gagner 10 courses et remporter le championnat – je veux dire, je pensais qu’il serait rapide, je pensais que l’équipe serait bonne, mais je n’avais aucune idée du début de la saison (HMS) pourrait gagner 18 courses et il pourrait en gagner 10 », a déclaré Hendrick. « Vous espérez être compétitif. Vous espérez que vous pouvez bien courir. Nous faisions. » (Rapport de Jenna Fryer)