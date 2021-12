L’art conceptuel de DICE, Criterion et Battlefield 2042 d’EA

Maintenant que Battlefield 2042 est sorti, les artistes du jeu sont libres de présenter leur travail sur le site de portfolio de l’industrie ArtStation, et comme cela a été le cas avec à peu près tous les jeux de la série, il y a des choses incroyables à apprécier, quelles que soient vos pensées sur le jeu lui-même.

Vous trouverez ci-dessous un échantillon du travail tout au long du développement de Battlefield 2042, des arts conceptuels aux conceptions de personnages en passant par les modèles d’armes à feu, par des artistes DICE, d’anciens artistes DICE et des entrepreneurs. Ce n’est pas tout de la part de toutes les personnes impliquées dans le projet, mais c’est suffisant pour nous donner un bon aperçu de la façon dont la direction et l’ambiance générale du jeu ont été définies dans les années qui ont précédé sa sortie.

Ce que je trouve le plus intéressant, ce sont les premiers concepts. Contrairement aux précédents jeux Battlefield, le jeu n’est livré avec aucun contenu solo de construction du monde, et pourtant il y a des pièces ici montrant des événements comme le sauvetage de civils suite à des catastrophes naturelles et des personnages/scénarios que nous ne voyons pas dans le jeu final ( ou dans le court métrage d’avant-première Exodus).

Même s’il n’y avait aucun joueur solo prévu à aucun stade de développement – et qui sait, peut-être qu’il y en a eu, cela fait trois ans depuis le dernier jeu Battlefield ! du changement climatique extrême, et les personnages que les joueurs allaient choisir pour y combattre.

Alors que le jeu a suscité à juste titre des critiques depuis son lancement bâclé, j’ai également trouvé beaucoup de choses à apprécier au milieu de l’épave. C’est un gouffre culturel assez vaste auquel il faut faire face quotidiennement, alors j’espère revoir le jeu la semaine prochaine et essayer de donner un peu plus de sens aux choses.

Vous trouverez des liens vers le portfolio de chaque artiste intégré dans leurs noms ci-dessous. Si vous souhaitez plutôt voir un ensemble de faits saillants organisés, la page Art Blast d’ArtStation est un bon point de départ.

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042

Image : Champ de bataille 2042