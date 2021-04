L’art conceptuel de la Ligue de la justice de Zack Snyder présente le design de Kilowog ⋆ .

]]>]]>

Une autre œuvre d’art conceptuelle a été révélée par Justice League de Zack Snyder, gracieuseté de l’artiste Jerad S. Marantz, qui offre un aperçu d’un design pour Green Lantern Kilowog pour sa très brève apparition dans le film The Snyder Cut of the DC; jetez un œil ici…

VOIR AUSSI: L’art conceptuel de la Justice League de Zack Snyder montre DeSaad et Steppenwolf sans son armure

VOIR AUSSI: L’art conceptuel de la Justice League de Zack Snyder comprend Green Lantern, Granny Goodness, Martian Manhunter et The Joker

Dans ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE, déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman (Henry Cavill) ne soit pas vain, Bruce Wayne (Ben Affleck) aligne ses forces avec Diana Prince (Gal Gadot) avec des plans pour recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde d’un menace imminente de proportions catastrophiques. La tâche s’avère plus difficile que Bruce ne l’imaginait, car chacune des recrues doit affronter les démons de son propre passé pour transcender ce qui les a retenus, leur permettant de se rassembler, formant finalement une ligue de héros sans précédent. Maintenant unis, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) est peut-être trop tard pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid, et leurs terribles intentions.

Justice League de Zack Snyder est réalisé par Zack Snyder et présente Henry Cavill comme Superman, Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Ray Fisher comme Cyborg, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Amy Adams comme Lois Lane, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth , Diane Lane comme Martha Kent, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor, Connie Nielsen comme reine Hippolyta, Robin Wright comme General Antiope, JK Simmons comme commissaire Gordon, Amber Heard comme Mera, Joe Morton comme Silas Stone, Willem Dafoe comme Vulko, Ciaran Hinds comme Steppenwolf, Joe Manganiello dans Deathstroke, Harry Lennix dans Martian Manhunter, Kiersey Clemons dans Iris West, Zheng Kai dans Ryan Choi, Peter Guinness dans DeSaad, Ray Porter dans Darkseid et Jared Leto dans The Joker.

]]>]]>