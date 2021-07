L’art conceptuel de Loki assemble Classic Loki, Kid Loki et Alligator Loki ⋆ .

in

]]>]]>

L’artiste et illustrateur Wesley Burt a partagé une œuvre d’art conceptuelle de la série Disney + Marvel Loki, offrant un aperçu de ses créations pour Classic Loki, Kid Loki et Alligator Loki; Découvrez-le ci-dessous via la page Twitter de Wesley…

VOIR AUSSI: Tom Hiddleston dit qu’il prévoit de jouer Loki “pendant beaucoup plus longtemps”

Loki était un projet vraiment merveilleux sur lequel travailler, j’ai des tas d’art conceptuel de toutes sortes et j’espère pouvoir en montrer plus à l’avenir, mais pour l’instant, ce trio de Loki ! Comme toujours, merci à @MeinerdingArt de m’avoir eu dans l’équipe et à tous les créatifs de Marvel pic.twitter.com/hDETYWNbZD – Wesley Burt (@wesburt) 23 juillet 2021

“Loki” de Marvel Studios présente le dieu de la malice alors qu’il sort de l’ombre de son frère dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de “Avengers: Endgame”.

Loki présente une distribution qui comprend Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sasha Lane, Wunmi Mosaku, Deobia Oparei, Jack Veal et Richard E. Grant.

]]>]]>

Lien source