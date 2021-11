L’art conceptuel derrière la série télévisée de science-fiction Foundation d’Apple

J’ai vraiment apprécié Foundation jusqu’à présent. En tant que personne qui n’a pas lu les livres d’Asimov et qui peut trouver de la joie dans à peu près n’importe quel film ou série télévisée tant qu’il a fière allure, j’ai absorbé les vaisseaux spatiaux et la conception de costumes malgré le rythme soutenu de la série.

Je pense que ce que j’apprécie le plus, c’est que tout dans la série a l’air si différent. Un problème qui peut parfois survenir dans les univers fictifs est qu’ils peuvent sembler trop planifiés, leurs bâtiments, leurs personnes et leurs véhicules venant trop manifestement du même petit groupe d’artistes et/ou d’idées.

La fondation est partout! Terminus a quelque chose de Destiny en cours, tandis que Trantor a un thème beaucoup plus grand où tout a de fortes saveurs de l’Empire romain à la rencontre de Versailles. Certains vaisseaux spatiaux ressemblent à des œuvres d’art ornées, d’autres comme nous pouvons enfin voir les véhicules de la classe ouvrière qui alimentent l’univers Homeworld.

Cela apparaît assez rapidement en regardant la série, mais ce sera encore plus clair ici alors que nous examinons diverses contributions d’artistes à la série, des conceptions de navires de marque de Paul Chadeisson à la conception des costumes d’Adam Middleton de WETA.

Ce n’est pas une collection de tout de tous ceux qui ont travaillé sur la série, mais cela nous donne un échantillon de pièces couvrant les personnages, les environnements, les conceptions d’armes et de navires, qui, à mon avis, ont tous l’air cool comme l’enfer.

Vous trouverez des liens vers le portfolio de chaque artiste dans leurs noms ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur l’émission, The AV Club propose un excellent récapitulatif épisode par épisode que vous pouvez suivre ici.

Adam J. Middleton















Paul Chadeisson























Maciej Kuciara





Karl Crosby















