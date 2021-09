L’art conceptuel derrière la trilogie du film Le Seigneur des Anneaux

Vingt ans après la sortie du premier film de la trilogie, l’atelier néo-zélandais Weta a laissé tomber un tas d’art conceptuel de toute la série Le Seigneur des Anneaux.

Nous avons déjà fait une présentation générale des trucs de Weta ici sur les beaux-arts, mais il s’agit d’un aperçu spécifique d’une tonne de pièces qui sont entrées dans la production de Fellowship of the Ring, Two Towers et Return of the King. Et c’est glorieux. Comme, étant donné l’âge de ceux-ci – certains datant de 1999 – je parle d’un véritable art au crayon, le plus grossier des croquis qui conduirait finalement à certaines des œuvres d’art de personnage les plus mémorables de l’histoire du cinéma.

Vous pouvez voir plus de trucs de Weta sur leur page ArtStation et sur le site de l’entreprise.

LA COMMUNAUTÉ DE L’ANNEAU

LES DEUX TOURS

LE RETOUR DU ROI

