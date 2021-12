L’art conceptuel derrière l’adaptation des dunes de Denis Villeneuve

J’ai finalement pu voir Dune au cours du week-end (sa sortie a été retardée en Australie en raison des blocages pandémiques), et je n’ai pas cessé d’y penser depuis.

En tant que fan non seulement du livre et du film de David Lynch de 1984, mais des autres œuvres de Villeneuve et des jeux vidéo classiques du début des années 90, chaque case que je voulais cocher pour entrer dans l’expérience était cochée, puis certaines.

C’est donc un plaisir ce soir de présenter ces beaux-arts sur le film, en examinant une gamme de pièces qui sont entrées dans le développement du film, depuis des choses que vous reconnaîtrez comme une conception d’environnement presque finale jusqu’à certaines des premières explorations de choses comme le Les combinaisons de Fremen et le look du baron Harkonnen.

Certains des artistes présentés, comme Nivanh Chanthara et Joseph Cross, sont des habitués des Beaux-Arts, tandis que d’autres font leur première apparition dans le long métrage.

Ce n’est bien sûr pas tout ce qui concerne toutes les personnes impliquées dans la création du film ; les films obtiennent rarement les mêmes gros « vidages d’art » que les jeux après leur sortie, et si vous voulez voir une collection d’art plus complète, vous devriez certainement consulter l’excellent livre d’art de Dune.

Mais pour célébrer une partie du travail incroyable qui a été consacré à la création du film, il s’agit toujours d’une galerie pratique de pièces que vous pouvez consulter. Vous trouverez des liens vers le portfolio de chaque artiste dans leurs noms ci-dessous. Et si vous n’avez pas consulté la critique du film d’AV Club, vous devriez certainement le faire aussi :

S’il y a une grande idée ici, tapie comme le ver des sables mammouth, c’est à propos du symbolisme du pouvoir. Cela peut être signifié par des châteaux futuristes, des traditions, des armoiries familiales, des aides fidèles ou la chevalière prisée du duc. Mais finalement, le pouvoir réside dans le désert infini, indomptable et largement vide ; pour le maîtriser, c’est là qu’il faut aller. Même si l’histoire n’est pas concluante, le film qui en résulte est une rareté parmi les superproductions trop longues et lourdes d’effets de la dernière décennie: on souhaite en fait que cela ne se termine pas si tôt.

