L’art conceptuel Dragon Age 4 montre un nouveau regard sur les gardiens gris ⋆ .

BioWare est actuellement tout le monde sur le pont sur la prochaine entrée dans le Dragon Age franchise, un jeu qui doit frapper grand. Le développeur a connu une période difficile avec des versions comme Hymne et Effet de masse: Andromède au cours de la dernière génération et tous les espoirs sont sur le nouveau RPG fantastique pour sortir le développeur de son funk. En 2021, les rappels nostalgiques sont un moyen de garantir l’attrait des fans, c’est pourquoi il est tout à fait logique au monde que les Grey Wardens reviennent. Dragon Age 4.

Le producteur exécutif de BioWare, Christian Dailey, a publié un nouveau concept art de Dragon Age 4 représentant un chevalier de l’ordre dans toute leur gloire blindée.

@SerGoldman je t’ai eu! Est-ce la bonne quantité de pointu et de gris? Joyeux vendredi à tous. J’espère que tout le monde reste en sécurité et va bien. 🙂 🐉⚔️🛡️🐉 pic.twitter.com/LbAmD1SKGR – Christian Dailey (@ChristianDailey) 30 avril 2021

Pour ceux qui n’ont pas encore parcouru les vieux parchemins, les Grey Wardens sont une faction de chevaliers du Dragon Age univers qui ont été vitaux pour lutter contre le Darkspawn et d’autres forces du mal. Les joueurs commencent comme l’un des derniers membres de l’ordre au début de Dragon Age: Origines et leur histoire remonte à des siècles avant le premier match. Alors que les futurs jeux mettraient en vedette des protagonistes d’horizons différents, les gardiens avaient toujours une main à jouer dans les événements actuels, et leur état dans les jeux futurs dépendait fortement des décisions que le joueur prend au fur et à mesure de la franchise.

BioWare a annoncé à plusieurs reprises son intention de relancer le Effet de masse franchise suivant Dragon Age, et le développeur poursuit également son travail de support sur Guerres des étoiles: L’Ancienne République. Pourtant, il existe des rapports en coulisses du studio qui mettent l’accent sur le fait que ce jeu doit être un succès retentissant pour le studio. Cette édition de Dragon Age est en développement depuis près de six ans et a déjà perdu sa composante multijoueur pour se concentrer sur une expérience solo. Nous n’avons pas encore de titre approprié pour Dragon Age 4 ou une date de sortie prévue, donc seul le temps nous dira si le studio peut renaître de ses cendres et livrer quelque chose qui est digne de son héritage.