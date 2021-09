L’art d’Adam Middleton

in

Image : Adam Middleton

Adam Middleton est un artiste de Weta en Nouvelle-Zélande qui a travaillé sur des trucs comme Blade Runner 2049, Ghost in the Shell et Pacific Rim.

Nous avons déjà présenté le travail d’Adam plusieurs fois auparavant, mais jamais en tant que publication complète et appropriée sur les beaux-arts, ce que je rectifie aujourd’hui.

Vous pouvez voir plus de trucs d’Adam sur sa page ArtStation.

Image : Adam Middleton Image : Adam Middleton Image : Adam Middleton

Image : Adam Middleton Image : Adam Middleton

Image : Adam Middleton Image : Adam Middleton

Image : Adam Middleton Image : Adam Middleton

Image : Adam Middleton Image : Adam Middleton

Image : Adam Middleton Image : Adam Middleton

Image : Adam Middleton Image : Adam Middleton

Image : Adam Middleton