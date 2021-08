L’art de défendre les morts – ou de nouveaux emplacements menant à un jeu plus intelligent de l’arrière ? – Vital Football

Je lisais le blog Betway sur ce qu’ils appellent l’art perdu de la défense et cela m’a fait penser à quel point le football a changé au fil des ans.

Avant, comme le dit l’ancien arrière gauche d’Arsenal Nigel Winterburn, les défenseurs devaient, eh bien… défendre. Ils mettraient leur corps en travers de leur chemin et devaient être excellents défensivement pour entrer dans une équipe de haut niveau. Maintenant? Il semble qu’il s’agisse davantage pour les défenseurs de faire avancer le ballon et de commencer les mouvements menant à l’attaque.

Et une explication très simple à cela ? La différence énorme dans les emplacements – et les balles pour être juste, les vieilles étuis en cuir semblaient peser une tonne quand j’étais enfant, les balles modernes sont légères comme une plume en comparaison.

Les terrains étaient autrefois un mélange de gazon, de boue, de sang, de sueur et de larmes. Cependant, les emplacements modernes, avec leurs systèmes de drainage sophistiqués et leur chauffage sous le terrain, sont un mélange d’herbe et de tissages en plastique. Alors que la nouvelle saison démarre, vous pouvez consulter les dernières cotes sur Betway tout en tenant compte du changement de style de jeu. Si vous regardez maintenant, les gardiens donnent souvent le ballon à un défenseur pour qu’il joue par l’arrière, vous n’auriez pas vu ça dans les années 1970. Là encore, si vous voyez des jeux des années 70 et 80, les tacles alors parfaitement autorisés seraient considérés comme des assauts dans le jeu moderne !

Un article sur ces terrains hybrides parle de fibres cousues pour lier les racines. Apparemment, il ne faut que 3% de plastique pour faire toute la différence…

Trois pour cent de fibres artificielles peuvent sembler peu, mais Blackwell dit que ces fibres font toute la différence. « Avec un terrain 100 % naturel, vous constaterez des changements dus à la météo », explique-t-il. « Certains emplacements vont changer considérablement tout au long de l’année. Les terrains hybrides maintiennent la cohérence et la stabilité.

Ainsi, alors qu’avant, un défenseur récupérait le ballon et le sabotait jusqu’au milieu de terrain ou au-delà, il a maintenant besoin de la capacité technique de passer le ballon par l’arrière.

L’ancien défenseur central de Manchester United et de l’Angleterre, qui formait un mur de briques en défense avec Steve Bruce, explique qu’il s’est toujours senti à l’aise en possession mais que les terrains empêchaient de le jouer par l’arrière.

«Beaucoup de problèmes étaient liés aux terrains. Si vous regardez les terrains sur lesquels j’ai joué au début de ma carrière, ils ressemblaient à des terrains de rugby. Aujourd’hui, ce sont des terrains de boules et vous pouvez prendre plus de risques si vous faites confiance au terrain.

Cependant, tout le monde n’est pas fan du terrain moderne, certains prétendent que les terrains plus durs entraînent plus de blessures.

Dans un article sur E&T, Mike Davison, directeur général d’Isokinetic Medical Group (cité comme faisant partie du Réseau des centres d’excellence médicaux de la FIFA) déclare qu’avec des terrains plus durs, « … les joueurs peuvent atteindre des vitesses de pointe plus rapidement et ils n’ont pas les jambes mortes. comme ils le faisaient sur les anciens terrains détrempés. Les terrains restituent plus d’énergie réactive aux joueurs, mais les joueurs sentiront le choc traverser leur corps, leurs articulations, leurs os et leurs tendons.

Les managers de haut niveau Harry Redknapp et Roy Hodgson, ainsi que la légende française Thierry Henry, ont tous critiqué les terrains plus durs. Le même article indique que des tissages plus doux sont actuellement en cours de développement.

Ou peut-être que le joueur moderne n’est tout simplement pas aussi dur que la vieille garde ? Je pense que je préférerais voir le jeu se jouer sur le terrain moderne plutôt que dans les anciens bains de boue, mais là encore, cela pouvait parfois être amusant car les joueurs volaient, dans la boue et tout, tout en frappant le ballon.

Image de : www.unsplash.com