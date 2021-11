L’Art de François Leroy, alias Friendly Robot

Image : Robot amical

François Leroy, alias Friendly Robot, est un artiste conceptuel, designer et directeur de création.

Publicité

Si vous aimez Star Wars, et en particulier les concepts originaux réalisés par Ralph McQuarrie dans les années 70, vous allez beaucoup apprécier certains d’entre eux (qui sont une collaboration avec Ash Thorp).

Vous pouvez voir plus de trucs de François sur ses pages ArtStation et Behance.

Image : Robot amical Image : Robot amical Image : Robot amical

G/O Media peut toucher une commission

Offres du Black Friday 2021 : à quoi s’attendre et ce qui est en vente maintenant

Montrer à la chaîne d’approvisionnement qui est le patron

Prenez une longueur d’avance sur vos achats des Fêtes sur Amazon, Target, Best Buy et plus encore.

Achetez les offres du Black Friday anticipées Image : Robot amical Image : Robot amical

Publicité

Image : Robot amical Image : Robot amical

Publicité

Image : Robot amical Image : Robot amical

Publicité

Image : Robot amical Image : Robot amical

Publicité

Image : Robot amical Image : Robot amical