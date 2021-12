L’art de raconter des histoires | Critique de livre : quelle est votre histoire ? Par Adri Bruckner, Anjana Menon, Marybeth Sandell

Quelle est votre histoire de Bruckner, Menon et Sandell est un livre utile destiné à être lu par la haute direction de toutes les entreprises, car à l’ère d’aujourd’hui où les investisseurs recherchent toujours des nouvelles sur les entreprises d’intérêt, ce que l’on projette est très important. Ici, les auteurs nous tiennent par la main et nous emmènent à travers les principaux éléments de l’intrigue.

Premièrement, nous devons être clairs sur ce qu’est l’entreprise et, par conséquent, il est nécessaire de transmettre le bon message. Cela entre normalement dans l’énoncé de mission ou de vision de l’entreprise ou simplement dans le slogan. Maintenant, quand vous entendez « connexions entre les gens du monde entier », à quelle entreprise pensez-vous ? C’est celui de Hershey et cela semble tellement déplacé que ces mots pourraient aller avec n’importe quelle entreprise mondiale. Cela ne nous dit rien sur le chocolat et les autres confiseries. De même, si une entreprise vous dit qu’elle vous aide à économiser de l’argent pour vivre mieux, apprendre à connaître qu’il s’agit de Walmart sera un échec car vous ne savez vraiment pas si elle tient la deuxième promesse de vivre mieux. C’est là que les entreprises doivent être prudentes, car leurs clients et leurs employés doivent comprendre ce que l’entreprise représente.

C’est avec ce genre d’exemples que les auteurs nous guident à travers les folies qu’il faut éviter et une chose qui frappera tout lecteur, c’est quand les entreprises jouent avec le jargon. Il est intéressant de noter que le chapitre s’appelle également Death by Jargon. Nous devons garder les choses simples et ne pas entrer dans les détails qui impliquent que le lecteur comprenne ce que les mots signifient. Par conséquent, si une entreprise en rachète une autre, elle devrait simplement dire que c’est bien car les bénéfices s’amélioreront. Utiliser des mots comme synergies et écosystème, qui sont les favoris de nos jours, ne signifie rien pour la plupart des lecteurs et pourrait faire sauter l’article.

Un bon conseil est de garder toutes les communications brèves et précises et ici, ils croient en l’approche de la BBC, où les choses sont directes et exemptes de mots redondants. En fait, garder les choses simples est le plus grand défi pour la plupart des écrivains qui ont tendance à devenir grandiloquents pour impressionner les lecteurs, ce qui pourrait être contre-productif au niveau de l’entreprise.

De même, les présentations faites doivent comporter des images et des graphiques et, selon les auteurs, les puces doivent être évitées. Maintenant, ce sera un coup dur pour la plupart des présentations qui suivent ce format ! De plus, si des nombres doivent être présentés, ils doivent être faciles à comprendre pour le lecteur et la discrétion doit être utilisée lors de l’utilisation de décimales ou d’unités afin de ne pas confondre. L’argument de base est que si l’on veut atteindre le public, les choses doivent être faciles à comprendre sans que le lecteur n’ait à calculer les chiffres.

L’autre domaine dont parlent les auteurs est le moyen de communication. Aujourd’hui, il existe une variété d’options alors que nous sommes passés des journaux et de la télévision aux médias sociaux. Ici, l’entreprise doit évaluer où l’histoire doit être entendue. Il peut être universel pour certains produits, auquel cas un équilibre doit être établi entre les trois, tandis que parfois on peut être sélectif, en particulier lorsqu’il s’agit de faire appel à la génération Y. De même, une entreprise B2B qui n’implique pas de client de détail pourrait mieux utiliser les options de médias sociaux en fonction du produit concerné.

Aujourd’hui, YouTube est idéal pour certains types de communication, en particulier pour les connaissances, car tout le monde veut entendre ce que disent les PDG. Les podcasts sont à la mode et fonctionnent très bien car les gens n’ont peut-être pas le temps de lire quelque chose de long et une minute ou deux de commentaire verbal facilite les choses.

Même lorsqu’il s’agit de journaux, il faut connaître le destinataire de la communication. Le rédacteur en chef du journal ne regarde pas les communiqués de presse et un journaliste qui couvre la banque ne peut pas recevoir un communiqué sur l’automobile. Si cela est fait, ils peuvent alors commencer à ignorer toutes les versions de l’entreprise.

Il existe également une autre lecture pour les PDG qui fait l’objet d’une section distincte. Voulons-nous connaître l’entreprise ou la personne? Warren Buffet est plus connu que son entreprise Berkshire Hathaway. Il en va de même pour Richard Branson. Ici, l’entreprise doit prendre un appel, surtout s’il s’agit d’une entreprise gérée par des professionnels et non dirigée par le propriétaire, où la motivation sera différente. Si le PDG devient plus populaire, l’entreprise en souffrira une fois que la personne partira.

Les auteurs donnent des conseils sur la façon de présenter le PDG et de sponsoriser des événements ou de créer leurs propres spectacles. Ils font la différence entre la publicité, les publireportages, les colonnes d’opinion et les opinions impartiales. Les entreprises doivent être conscientes de ces différences et planifier en conséquence leurs histoires pour la communication.

Ce livre est très utile pour toutes les entreprises soucieuses de renforcer leur communication avec leurs parties prenantes. Le livre peut parfois sembler pédant, mais lorsque les entreprises se laissent emporter par leurs émotions, il est nécessaire de vérifier certains principes de base et What’s Your Story aide dans une large mesure à fournir des indices.

Madan Sabnavis est un économiste indépendant

Quelle est ton histoire?

Adri Bruckner, Anjana Menon, Marybeth Sandell

Maison aléatoire de pingouin

Pp 284, Rs 599

