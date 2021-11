L’art de soi : le ‘Diego y yo’ de Frida Kahlo met l’autoportrait à la mode

Il y a aussi un attrait universel dans la représentation dramatique de sa vie visuellement vue dans les œuvres d’art – les blessures causées par l’accident de bus, le mariage instable, les relations amoureuses sensationnelles et la consommation excessive d’alcool et de drogues.

L’art du portrait a été pratiqué par divers artistes au fil des ans. Certains noms populaires qui ont exploré diverses manières de dessiner des portraits sont Pablo Picasso, Léonard de Vinci et Salvador Dali. Récemment, l’autoportrait de Frida Kahlo de 1949 intitulé Diego y yo (Diego et moi) a été vendu pour 34,9 millions de dollars, brisant le précédent record de l’artiste de 8 millions de dollars, lors d’une vente aux enchères de Sotheby’s à New York.

Chef-d’œuvre de l’art moderne, le tableau a également établi une référence pour une œuvre d’art latino-américaine alors que Kahlo a succédé à son mari, le célèbre muraliste mexicain Diego Rivera, qui, jusqu’à cette vente aux enchères, détenait ce record avec un prix de 9,8 millions de dollars. Exécuté en 1949, le portrait énigmatique est apparu pour la dernière fois lors d’une vente aux enchères en 1990 lorsqu’il a été vendu 1,4 million de dollars chez Sotheby’s à New York. Le portrait a été acquis par Eduardo F Costantini, un collectionneur de renom engagé de longue date dans le soutien à l’art et aux artistes latino-américains, et fondateur de Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

« Portrait émotionnellement nu et complexe, Diego y yo est une œuvre déterminante de l’un des rares artistes dont l’influence transcende le monde des beaux-arts jusqu’à la culture pop et au-delà. Il annonce l’expansion récente de la catégorie moderne pour inclure une plus grande représentation des artistes sous-représentés, notamment les femmes artistes, et repenser la façon dont ils ont été historiquement évalués aux enchères », a déclaré Brooke Lampley, présidente de Sotheby’s et responsable des ventes mondiales pour les beaux-arts mondiaux.

Comme il est rare de trouver une peinture de Kahlo dans une vente aux enchères, l’autoportrait est un exemple par excellence de l’approche singulière de Kahlo en matière de portrait intense. Les autoportraits en buste peints tout au long de sa carrière sont parmi les plus beaux exemples créés au cours de cette décennie et parmi ses œuvres les plus célèbres, les plus convoitées et les plus emblématiques. En effet, ces portraits sont détaillés, expressifs et pleins de drame et explorent les thèmes contemporains de l’identité et de l’expérience.

Cependant, cette œuvre d’art en vente aux enchères est considérée comme un double portrait. Comme il comprend une petite image de Rivera au centre de son front, portant un troisième œil pour symboliser le degré d’occupation de sa conscience. Ses cheveux normalement tressés étroitement sont lâches, semblant presque l’étrangler; elle a les joues rouges et un regard intense et larmoyant.

Les œuvres de Kahlo sont une véritable représentation de ses expériences tumultueuses avec la maladie chronique et de sa relation de plus en plus compliquée avec Rivera pour construire une iconographie riche et profondément personnelle. Au-delà de l’histoire personnelle, de l’engagement et des questions existentielles autour de la vie, de la mort et de l’amour, les portraits de Kahlo ont un pouvoir émotif, de l’agitation et de la détresse. Elle est devenue une icône mondiale de la résilience contre l’adversité et l’oppression patriarcale avec les populations autochtones marginalisées d’Amérique centrale, créant l’histoire du Mexique à travers son art, ses techniques et ses valeurs.

Outre Kahlo, plus tôt cette année, l’artiste phare de la Renaissance italienne, connu de beaucoup pour son célèbre Primavera et La Naissance de Vénus, le tableau de Sandro Botticelli intitulé Jeune homme tenant une cocarde, a été vendu chez Sotheby’s pour un montant record de 92,2 millions de dollars. Il s’agissait de la première grande vente aux enchères de 2021, où le tableau a vu des enchères transatlantiques entre les représentants de Sotheby’s à New York et à Londres.

Cette œuvre vendue aux enchères établit l’histoire du marché de l’art comme l’un des portraits les plus importants, de toutes les époques, jamais présentés aux enchères, aux côtés du Portrait d’Adèle Bloch-Bauer II de Gustav Klimt (vendu en 2006 pour 87,9 millions de dollars) et du Portrait du Dr Gachet de Van Gogh (vendu en 1990 pour 82,5 millions de dollars) – a déclaré le site Web de Sotheby’s.

Encore un autre artiste prolifique connu pour ses portraits de figures humaines et ceux-ci étaient des centres importants des œuvres d’art de Sandro Botticelli. Depuis que la Renaissance a été associée à une époque qui s’est engagée dans un changement majeur dans la représentation de sujets avec une perspicacité unique – des décennies avant que Léonard de Vinci ne peint sa Mona Lisa durable avec un regard doux, un sourire retenu et mystérieux – les graphismes, les couleurs vives et les vertus humanistes de notables les individus de l’Italie ancienne sont habilement capturés dans un style révolutionnaire de Botticelli.

Une autre mention d’un style très excentrique d’utilisation de formes géométriques sous des formes humaines et autres par le peintre espagnol Pablo Picasso est un must. Picasso a été le pionnier du cubisme et a changé le visage de la peinture et de la sculpture européennes et les compositions psychédéliques et hallucinantes du peintre surréaliste Salvador Dali étaient souvent évidentes de ses idées délirantes.

