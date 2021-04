L’art d’investir avec moins de volatilité

Pour les investisseurs qui ne connaissent pas bien le marché, la forte volatilité du marché peut être très déconcertante.

En matière d’investissement en actions, la volatilité est l’un des facteurs qui effraient les investisseurs novices comme expérimentés. Pour les investisseurs qui ne connaissent pas bien le marché, la forte volatilité du marché peut être très déconcertante. Les investisseurs sont souvent d’avis qu’une volatilité plus élevée = un risque plus élevé. Lors d’instances de correction rapide comme celle observée en mars 2020, au début de la pandémie mondiale, de nombreux investisseurs ont vu la valeur de leur portefeuille s’effacer en quelques heures de marché.

Afin de protéger son portefeuille contre de nouvelles pertes, les investisseurs ont rétabli la suspension de leurs SIP ou même le rachat de leurs investissements. Mais les marchés boursiers ont surpris tout un chacun et ont organisé un fort rebond, récupérant tout le terrain perdu et se redressant régulièrement, portant les indices de référence à de nouveaux sommets. Estomac une telle volatilité peut en effet être difficile. Ainsi, les investisseurs dans tous les domaines ont tendance à se débattre avec une question commune: comment peut-on potentiellement réduire le risque de marché tout en maintenant les avantages de rendement à long terme que les actions procurent généralement? C’est comme avoir le meilleur de deux mondes – des rendements élevés mais avec un faible risque.

Bien que cela semble presque impossible, il existe quelques options disponibles sous la forme de produits bêta intelligents basés sur des facteurs dans l’univers des fonds communs de placement. À l’échelle mondiale et en Inde, les investisseurs de détail acceptent de plus en plus les produits bêta intelligents basés sur les facteurs. Smart beta signifie utiliser des filtres d’investissement basés sur des règles pour construire un portefeuille. Ici, les titres sont choisis en fonction de leur capacité à répondre à certains critères définis, appelés facteurs. Les facteurs basés sur les indices disponibles en Inde sont principalement des paramètres centrés sur les données et la faible volatilité est l’un des facteurs proposés. La tentative ici est de fournir aux investisseurs un meilleur rendement ajusté au risque.

La dernière offre bêta intelligente du marché est l’ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 ETF FOF. Le NFO pour le même est en cours jusqu’au 6 avril 2021. L’objectif du fonds est d’investir dans les 30 actions de grande capitalisation les moins volatiles de l’univers Nifty 100. Ce FOF investira dans l’ETF ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 qui réplique l’indice Nifty 100 Low Volatility 30.

Afin de suivre l’évolution du marché, le portefeuille sera revu tous les trimestres. Cela garantit qu’à tout moment, les actions qui font partie de ce portefeuille ne sont rien d’autre que les noms les moins volatils parmi les 100 premières entreprises. En conséquence, ce FOF offre des opportunités de création de richesse avec une volatilité minimale par rapport aux indices de référence tels que le S&P BSE Sensex et le Nifty 50.

Au cours de la dernière décennie, alors que Nifty 50 a produit 10,1% de TCAC, l’indice Nifty Low Volatility 30 a produit 12,9% de CARG. Sur une base de rendement total qui comprend les dividendes et l’appréciation du capital, l’indice de faible volatilité a généré des rendements de l’ordre de 14,9 pour cent contre 12 pour cent de rendement par Nifty 50, au cours de la même période. Cela montre clairement que le fait d’avoir un tel produit dans son portefeuille garantit que si la volatilité est minimale, l’investisseur a également la possibilité de profiter de rendements démesurés.

par, Mehran Rostam Feffeli, propriétaire, Ethix

