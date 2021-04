L’art du parfum de Maya Njie – WWD

Maya Njie n’avait pas le métier de parfumeur en tête lorsqu’elle grandissait dans la ville industrielle de Västeras, à environ une heure de Stockholm. Mais elle était sensible aux odeurs.

Njie se souvient très bien d’avoir senti CK Be pour la première fois, avant de déménager à Londres à l’âge de 19 ans.

«Je me souviens où j’étais, qui le portait», dit-elle. «Je me souviens être entré dans la pièce et j’ai été époustouflé. Je savais que je devais l’avoir et j’ai économisé. Quand j’ai déménagé à Londres, ma mère avait mis de l’argent de côté pour mon premier dépôt et tout. La première chose que j’ai faite a été d’aller acheter une de ces bouteilles.

«Cela a en quelque sorte donné le ton», a poursuivi Njie. «Quand je pense à mes deux ou trois premières années à Londres, je portais ce parfum.»

Le parfumeur autodidacte, toujours basé à Londres, revisite souvent le lien entre parfum et souvenirs. Pourtant, elle a commencé comme artiste plasticienne.

«J’ai toujours été motivée visuellement», a-t-elle expliqué.

À l’âge adulte, Njie est retourné à l’université pour suivre un cours de design de surface, impliquant l’impression textile, le papier peint, la céramique, les articles ménagers et la mode.

«Pendant que j’étais là-bas, je me suis beaucoup inspirée de mes anciennes photos de famille», dit-elle. «Je suis à moitié suédois, à moitié gambien, et j’ai ce vieil album de photos de ma famille avant ma naissance.

«Il raconte une histoire scandinave traditionnelle, mais avec une influence africaine là-dedans», a poursuivi Njie, qui visitait la Gambie toutes les quelques années lorsqu’elle était petite. «J’ai toujours été très attirée par la mode des années 60 et 70, et j’ai décidé d’essayer de raconter cette histoire à travers mes créations. Puis j’ai commencé à me demander si je pouvais aussi raconter une histoire olfactive à côté d’elle. C’est comme ça que j’ai commencé à expérimenter. “

Pour son premier parfum, Nordic Cedar, à partir de début 2016, elle avait en tête une photo de sa sœur aînée alors qu’elle était enfant avec trois femmes à l’extérieur du petit lotissement d’été de la famille.

«C’est ce sentiment d’être entouré par les forêts», se souvient Njie, qui mélangeait des notes de cardamome (souvent utilisées dans la pâtisserie suédoise), de bois de cèdre et de patchouli – parmi ses notes olfactives préférées. «Donc, cela résume beaucoup pour moi en termes de nature sauvage scandinave et de mon éducation.»

Ses seconds riffs de parfum sur un cliché d’une réunion de fête de famille, mais cette fois avec un élément d’intérieur.

«J’ai expérimenté la vanille comme note», dit-elle. «Je pensais que cela correspondait très bien à la photographie et à la palette, car tout d’un coup, cela passe des couleurs primaires à quelque chose de plus pâteux et chaleureux. Cela a changé le [Nordic Cedar] formule complètement.

«Ensuite, j’ai travaillé avec une inspiration de l’appartement de mon grand-père, une photo de lui et de ma sœur», a déclaré Njie. «C’est un peu brun et beige dans ses tons.»

Le grand-père de Njie était chauffeur et fumait une pipe. Alors elle a appelé le parfum, avec des notes de feuille de tabac et de vétiver, Tobak.

«C’est un peu fumé, coriace, sucré, musqué et boisé», dit-elle.

Son quatrième parfum est Les Fleurs («c’est vraiment vert clair, luxuriant») et le cinquième, Tropica («vraiment une sorte d’odeur de crème solaire»), est basé sur son souvenir d’aller en vacances en Gambie tropicale, quand la Suède était froid en hiver.

Les parfums sans genre sont vendus dans le monde entier, notamment chez Liberty, The Conran Shop et Alex Eagle Studio au Royaume-Uni; Sniph en Suède; Parfums Uniques en Allemagne et Mr Postman Store en Roumanie. Muse Experiences et Tigerlily Perfumery diffusent les parfums de Njie aux États-Unis, et Nose Shop le fait au Japon.

Les autres créations de Njie évoquent diverses choses, comme une chanson.

«La musique que je trouve vraiment inspirante», dit-elle, ajoutant que cela peut être de tous types. «Parfois, ce sont des personnages de quelque chose que j’ai regardé. Ce pourrait être une personne imaginaire. Parfois, ce sont des gens que je vois dans la rue. Je peux m’inspirer du style de quelqu’un et cela me donne envie de créer quelque chose pour lui.

Njie aime prendre des photos de style documentaire avec son Nikon, bien qu’elle ne soit pas dans une chambre noire depuis quelques années maintenant. Elle choisit des photos en couleur, comme sur sa page Instagram, qui comprend des images de voitures anciennes et de fourgonnettes.

Njie souhaite explorer davantage les avenues multisensorielles.

«J’aimerais pouvoir exprimer le parfum de plusieurs manières», a-t-elle déclaré. Un exemple est un projet pour 2022 qui consiste à exprimer sa propre vision d’un vieux bâtiment à travers le parfum.

Ou cela pourrait impliquer de travailler avec d’autres artistes visuels, comme ceux du cinéma ou de la mode.

«J’aime la combinaison du papier et du parfum», dit-elle. «Je suis donc en train d’examiner différentes technologies dans ce domaine. Je fais traduire mon parfum en encre. “

En collaboration avec Scent Trunk, Njie a conçu un parfum après avoir reçu trois éléments sur lesquels travailler: le mois de novembre, la mousse d’arbre comme note clé et un lieu – Pelister Park en Macédoine.

«Le parfum peut être bien plus que la beauté», a déclaré Njie.

À l’intérieur de l’esprit

Objet préféré: Un soufflé à la bouche [citrus yellow] verre. Il y a ce souffleur de verre appelé Michael Ruh, et il fabrique ces choses incroyables. Ses couleurs sont incroyables. Je le surveille depuis longtemps.

Couleur préférée: J’aime beaucoup de couleurs, mais je dirais peut-être le vert – comme un vert forêt sombre ou un vert armée. C’est une couleur que je porte depuis que je suis jeune. Cela me fait me sentir en sécurité et à l’aise.

Podcast préféré: Chères Joan et Jericha. C’est un podcast comique écrit par deux comédiennes, et ça me fait juste rire. Ils sont très impolis, mais parlent aussi de toutes ces choses stupides dans la société dont ils n’arrivent pas à croire qu’ils existent encore, mais qu’ils le font.

Un artiste préféré: Jamil Shabazz, le photographe. Je me sens vraiment inspiré par son travail, et il couvre pas mal de décennies – les années 70, 80 et 90 – à New York. Je ressens toujours quelque chose quand je regarde ses photographies. Je peux vraiment me perdre dans son monde.

J’aime aussi beaucoup l’architecture [such as Ricardo Bofill’s]. C’est un autre domaine dans lequel j’aime me perdre.

